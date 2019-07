Boris Johnson yrittää saada rahapaketilla skotteja luopumaan itsenäistymishaaveistaan

Ilkka Timonen

Britannian tuore pääministeri Boris Johnson on joskus ehdottanut, että skotteja pitäisi kieltää pääsemästä Britannian pääministeriksi. Spectator-lehden toimittajana ollessaan Johnson julkaisi uudestaan James Michien runon, jossa skotteja nimitettiin "syöpäläisiksi", jotka pitäisi siirtää "ghettoihin".

Ei ihme, että Skotlannissa ovat itsenäistymishaaveet jälleen korkeassa kurssissa samaan aikaan kun Johnson yritti maanantaisella Skotlannin-matkallaan vakuutella skoteille, että Lontoon alaisuudessa kannattaa pysyä tulevaisuudessakin.

Hyväntahtoisuuttaan osoittaakseen Johnson ilmoitti 300 miljoonan punnan (335 milj.e) kasvupaketista, josta jaettaisiin paikallisille yrityksille ja projekteille investointeja varten Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin kesken.

Skotlannin alueparlamentti ei kuitenkaan ole lämmennyt Johnsonin rahapaketille. Parlamentin mukaan 300 miljoonan punnan paketti aikana, jolloin Britannia näyttäisi yhä todennäköisemmin lähtevän EU:sta ilman sopimusta, on sama kuin "soittaisi viulua Rooman palaessa".

Skotlannin valtiovarainministerin Derek MacKayn tiedottaja sanoi Guardian-lehden mukaan, että "mikäli herra Johnson odottaa voittavansa Skotlannin puolelleen uudelleenkierrätetyillä ja alirahoitetuilla rahoitussuunnitelmilla, hänellä on vielä paljon opittavaa uudessa roolissaan".

Skotlannin kansallispuolue SNP on nimennyt Johnsonin "viimeiseksi Yhdistyneiden kuningaskuntien pääministeriksi". Skotlannin ensimmäinen ministeri Nicola Sturgeon tutkiskelee kalenteria mahdollisen uuden itsenäistymistä koskevan kansanäänestyksen järjestämiseksi.

– Skotlanti ei äänestänyt brexitin puolesta tai nykyisen konservatiivihallituksen puolesta – eikä varsinkaan Boris Johnsonin nousemisesta pääministeriksi, Sturgeon sanoi medialle Skotlannin alueparlamentissa.

Ensimmäisen kerran itsenäistymisestä äänestettiin Skotlannissa vuonna 2014. Tuolloin Britanniassa pysymistä kannattavat voittivat, prosentit olivat 55–45. Kun Britannia äänesti brexitistä vuonna 2016, skottien enemmistö äänesti EU:ssa pysymisen puolesta.

Johnson julkisti vierailun alla lausunnon, jonka mukaan "unionimme on historian menestyksekkäin poliittinen ja taloudellinen unioni. Me olemme globaali brändi, yhdessä me olemme enemmän turvassa, vahvempia ja menestyvämpiä".

Hänen mukaansa brexitin jälkeen kokonaisena pysyvää Britanniaa odottaa kirkas tulevaisuus.

Edes Johnsonin oman puolueen konservatiivien johtaja Skotlannissa, Ruth Davidson, ei ole vakuuttunut Johnsonin sanomasta.

"Mielestäni hallituksen ei tule ajaa sopimuksetonta brexitiä, ja mikäli sellainen tulee, en kannata sitä", hän kirjoitti sunnuntaisessa kolumnissaan Scottish Mail on Sunday -lehdessä.

SNP pyörittää verkossa uutta itsenäistymiskampanjaa osoitteessa Yes.scot, siellä uuden kansanäänestyksen puolesta on nimensä antanut jo 260 000 ihmistä, kun tavoitteena on 300 000 allekirjoittajaa. Itsenäistymisen puolesta on myös järjestetty marsseja eri puolilla Skotlantia.