Maarit Uber

Ukrainan presidentillä Volodymyr Zelenskyillä on hyvä syy iloita todellisesta kaksoisvoitosta. Keväällä hänestä leivottiin presidentti selvin luvuin. Zelenskyin Kansan palvelija -puolue vei parlamenttivaaleissa reilu viikko sitten yli puolet parlamenttipaikoista, ja siitä tuli kiistaton hallituksen muodostaja.

Zelenskyin puolueen yli 250 uutta kansanedustaa ovat suurimmaksi osaksi tavallisia kansalaisia. Valittujen joukosta löytyy muun muassa hääkuvaaja, kuntoklubin johtaja, nukutuslääkäri, opettaja, näyttelijä sekä toistakymmentä ilman vakituista työtä ennen parlamenttiin nousua ollutta henkilöä.

Puolueen ennalta tuntemattomat ehdokkaat veivät vaaleissa paikkoja vaikutusvaltaisilta henkilöiltä. Ukrainan parlamentissa on totuttu näkemään oligarkkeja, julkkiksia, johtavien poliitikkojen sukulaisia ja muita sinne suhteidensa ansiosta nousseita. Heille on ollut tavallista omien agendojen ajaminen, mikä on vaikeuttanut yhteisten asioiden eteenpäin viemistä.

Ukrainalaiset äänestäjät toimivat tällä kertaa selvästi pitkälti tunteen ja vaiston varassa. He eivät edelleenkään tunne uusia edustajia erityisen hyvin, mutta toivovat uusien kasvojen vievän asioita parempaan suuntaan.

Moni Zelenskyin puolueen uusi edustaja ei ole ollut aiemmin missään tekemisissä politiikan kanssa. Lainsäätäjän työ on heille täysin vierasta.

Tilannetta yritetään paikata laittamalla Kansan palvelija -puolueen edustajat koulun penkille ennen työn alkamista. Heidän on määrä suorittaa maanantaista alkaen viikon pituinen, talousasioihin perehdyttävä pakollinen intensiivikurssi Kiovan kauppakorkeakoulussa.

Asiasta on kertonut muun muassa vapaaseen markkinatalousajatteluun vahvasti suuntautuneen koulun rehtori Tymofii Milovanov Facebookissa.

Poliittisesti kokemattomat uudet edustajat hoitavat pestiään seuraavat viisi vuotta, joten perehdytys lienee paikallaan.

Presidentti Zelenskyi aikoo selvästi panostaa kaudellaan etenkin talouteen. Hän on ilmoittanut haluavansa pääministeriksi lännessä kunnioitetun talousosaajan, joka ei ole hoitanut pestiä aiemmin.

Ukrainan tavoitteena on lisätä talouskasvua ja vähentää asteittain eroa Euroopan unioniin kuuluviin naapureihin Puolaan, Slovakiaan ja Unkariin.

Valtionyhtiöiden yksityistäminen, turhan sääntelyn ja monopolien purkaminen, koulutuksen uudistaminen ja riippumaton oikeuslaitos ovat esimerkkejä kauan kaivatuista rakenteellisista uudistuksista.

Korruptio hidastaa maan talouskasvua enemmän kuin Itä-Ukrainassa käynnissä oleva sota.

On selvää, että Zelenskyillä on paremmat mahdollisuudet talouden elvyttämiseen kuin Itä-Ukrainan sodan lopettamiseen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kauhukuva olisi vahva, demokraattinen ja vauras Ukraina, josta venäläiset saattaisivat alkaa ottaa mallia.