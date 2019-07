The Guardian: Singaporessa takavarikoitiin 12 miljoonan euron arvosta norsunluuta – kyseessä suurin salakuljetettu kuorma maan historiassa

Singaporessa on takavarikoitu vajaa 9 tonnia norsunluuta, kertoo The Guardian. Tulli oli löytänyt sunnuntaina Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuneesta salakuljetetusta rahdista 300 afrikannoursun syöksyhampaat. Rahti oli matkalla Vietnamiin. Takavarikoitujen luiden arvo on vajaa 12 miljoonaa euroa. Samasta kontista oli löytynyt myös 12 tonnia muurahaiskävyn suomuja, jotka olivat peräisin 2000 eläimestä. Suomujen takavarikko oli kolmas huhtikuun jälkeen. Takavarikoitujen suomujen yhteenlaskettu määrä on 37,5 tonnia ja arvo yli 100 miljoonaa euroa. Muurahaiskäpy on äärimmäisen uhanalainen ja maailman salakuljetetuin eläin. Muurahaiskävyn lihaa pidetään herkullisena ruokana ja niiden suomuilla uskotaan olevan parantava vaikutus.