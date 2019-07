Britannia haluaa eurooppalaiset joukot turvaamaan merenkulkua Hormuzinsalmella

Daniel Wallenius

Britannia pyrkii kokoamaan Euroopan johtamat laivastojoukot turvaamaan merenkulkua Hormuzinsalmella.

Ulkoministeri Jeremy Huntin mukaan joukkojen tehtävä on turvata merenkulku salmessa, josta on viime kuukausina tullut Iranin ja länsimaiden kiistan polttopiste.

Lisäksi Britannia lähettää alueelle lisää sota-aluksia. Britannian aluksia on jo salmessa. Hunt painotti, ettei Britannia aio kuitenkaan liittyä Yhdysvaltojen ajamaan Iranin vastaiseen tiukkaan linjaan. Iranin ydinsopimuksessa mukana olevat Euroopan maat ovat pyrkineet pysymään Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sapelinkalistelun ulkopuolella.

Hunt kertoi suunnitelmista julkisuuteen maanantaisen hätäkokouksen jälkeen. Kokous järjestettiin Iranin perjantaina kaappaaman Britannian lipun alla purjehtineen öljytankkerin kaappauksen vuoksi.

Iran kaappasi perjantaina Stena Impero -tankkerin Hormuzinsalmella. Iranin mukaan tankkeri ei vastannut varoitusviesteihin, minkä Britannia on kiistänyt.

Iran uhkasi joitakin viikkoja sitten kaapata brittiläisen öljytankkerin kostoksi siitä, että Britannia teki samoin Iranilaiselle alukselle.

Britannian merijalkaväki valtasi iranilaisen Grace 1 -tankkerin Gibraltarilla heinäkuun alussa.

Stena Impero -tankkerin miehistö on Iranin Intian suurlähetystön mukaan hyvässä kunnossa ja yhä aluksella. Aluksessa on 23 miehistön jäsentä, joista 18 on Intian kansalaisia. Miehistön omaiset ovat kertoneet medialle, etteivät ole saaneet yhteyttä läheisiinsä perjantain jälkeen.