Portugalin valtavia metsäpaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi – Viranomaiset alkoivat ihmetellä, kun useat palot syttyivät lähes samanaikaisesti

Keski-Portugalissa roihuavissa metsäpaloissa on loukkaantunut tähän mennessä 30 ihmistä, joista yksi on kriittisessä tilassa. Useita kyliä on evakuoitu ja valtaväyliä jouduttu katkaisemaan. Kaksi kolmesta palosta on saatu sammutetuksi.

Poliisi epäilee Portugalia runtelevia suuria metsäpaloja tahallaan sytytetyiksi.

Keski-Portugalissa lauantaista lähtien roihunnut palo ylsi sunnuntaina ensimmäisten talojen luokse, ja uhkana on, että palo leviää useisiin lähikyliin.

Tähän mennessä 30 ihmistä on loukkaantunut tulipaloissa, ja yksi henkilöistä on kriittisessä tilassa.

Poliisi on pidättänyt palojen sytyttämisestä epäillyn 55-vuotiaan miehen palojen alkupisteen lähellä Castelo Brancossa, runsaan 200 kilometrin päässä pääkaupunki Lissabonista.

– Epäillyn toimet vaarantavat ihmishenkiä, koteja ja metsän, Poliisi kommentoi tiedotteessaan.

Portugalin sisäministeri Eduardo Cabrita kertoo, että poliisi on käynnistänyt tutkinnan metsäpalojen kulusta.

Kolme Keski-Portugalissa roihunneesta tulipalosta alkoi lähekkäisistä paikoista vain tunnin sisällä toisistaan, mikä sai paikallisviranomaiset epäilemään palojen tahallista sytyttämistä.

Ensimmäinen palo alkoi puoli kolmen aikaa lauantai-iltapäivällä ja seuraavat lähes välittömästi sen jälkeen.

Maastopalojen sammutustöissä on lähes 1 200 palomiestä ja yli 350 paloautoa.

Tulipaloja on sammuttamassa lähes 1 200 palomiestä. 30 paloissa loukkaantuneesta ihmisestä moni on palomies.

Sammutustöissä käytetään ainakin 16 lentokonetta, yli 350 paloautoa sekä maansiirtokoneita ja armeijan kalustoa. EU on luvannut tarvittaessa auttaa sammutustöissä.

Sunnuntaiaamuun mennessä kaksi kolmesta metsäpalosta oli saatu sammutetuksi.

Yhä jatkuvan metsäpalon tieltä on jouduttu evakuoimaan useita kyliä ja sulkemaan tärkeitä tieyhteyksiä. Palo on tuhonnut joitakin rakennuksia.

Sammutustöitä hankaloittaa korkea lämpötila sekä navakka tuuli, joka on saanut palon leviämään.

Metsäpalo on tuonut Keski-Portugalissa synkkiä muistoja vuodelta 2017, milloin 64 ihmistä kuoli ja yli 250 loukkaantui valtavissa metsäpaloisssa.

– Palo roihuaa hallitsemattomana, sammutustöihin ei ole riittävästi resursseja ja ihmiset ovat vaarassa. Emme uskoneet, että joutuisimme ikinä uudestaan tähän tilanteeseen, sanoi pääkaupungin lähellä sijaitsevan Macaon kaupungin pormestari Vasco Estrela.