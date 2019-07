Britannia ja Ruotsi sopivat ilmapuolustuksen yhteistyöstä – Suomeenkin ehdolla olevat Gripen- ja Eurofighter-hävittäjät nostettiin kumppanuuden esimerkeiksi

Tanja Nuotio

Britannia ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä tulevaisuuden ilmapuolustuksessaan. Britannian puolustusministeri Penny Mordaunt ja hänen ruotsalainen kollegansa Peter Hultqvist ovat äskettäin sopineet yhteistyöstä.

Maiden välisen aiesopimuksen allekirjoittamisesta kerrottiin Royal International Air Tattoo -sotilasilmailunäytöksessä Englannissa. Puolustushankinnoista vastaava ministeri Stuart Andrew kertoi, että Ruotsi ja Britannia ovat sopineet yhteisestä kehitys- ja hankintaohjelmasta, joka vastaisi molempien maiden tulevaisuuden tarpeisiin. Asiasta kerrotaan yhteisessä tiedotteessa.

Andrew nosti kumppanuuden esimerkeiksi Gripen- ja Eurofighter-hävittäjät, joiden kehittämiseen maailmanluokan taistelukonemalleiksi valtiot ovat osallistuneet.

Suomi valmistelee parhaillaan uusien hävittäjien hankintaa. Puolustushallinnon mukaan lopullinen päätös hävittäjistä tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä. Eurofighter Typhoon Britanniasta ja Saab Gripen Ruotsista ovat muiden joukossa tarjolla hankinnaksi.

– Harvat valtiot tekevät niin hyvää yhteistyötä kuin Ruotsi ja Britannia. Sitoudumme samalla tavalla suvaitsevaisuuteen, vapauteen ja vapaaseen kauppaan. Lisäksi olemme puolustaneet päättäväisesti näitä arvoja Afganistanissa, Irakissa ja aiemmin Libyassa, ja tällä hetkellä osana Britannian JEF-joukkoja (Joint Expeditionary Force). Tästä esimerkkinä yhteiset sotaharjoitukset arktisella alueella ja tuoreimpana Ramstein Alloy -harjoitukset Itä-Euroopan taivaalla, Stuart Andrew sanoi korostaessaan maiden välisiä vahvoja siteitä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Teollisuudellamme on pitkä historia puolustusyhteistyössä. Ruotsissa valmistettuja osia käytetään Eurofighterissa ja Saabin Giraffe-tutka on keskeinen osa Britannian Sky Sabre -maapohjaista ilmapuolustusjärjestelmää. Vastaavasti Gripenit on varustettu Leonardon Edinburghissa suunnittelemilla ja rakennuttamilla tutkilla. Ruotsi ja Britannia olivat yhdessä kehittämässä huippuluokan Meteor-ilmataisteluohjusta, hän kuvasi maiden välistä hankintayhteistyötä.

Peter Hultqvist lisäsi, että tähän mennessä saavutettu merkittävä edistys on ollut tulosta käytännön keskusteluista tunnistamalla kummankin osapuolen vahvuudet ja keskittymällä siten osapuolten kohteluun tasa-arvoisina kumppaneina.

Ministerit hyväksyivät raportin ja sen havainnot toukokuussa, ja aiesopimus allekirjoitettiin torstaina 18. heinäkuuta Lontoossa. Aiesopimus on hallitusten välinen kokonaisvaltainen järjestely, jonka avulla voidaan toteuttaa lisätoimia, kuten uusia sopimuksia.

Stuart Andrew vahvisti, että muita valtioita kannustetaan liittymään Britannian ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön sillä edellytyksellä, että heillä on yhteneviä ​​vaatimuksia.