Ainakin 24 ihmistä on kuollut animaatiostudion tulipalossa Japanissa – poliisi on pidättänyt tuhopoltosta epäillyn miehen

Ida Kannisto

Ainakin 24 ihmisen on vahvistettu kuolleen animaatiostudiolla syttyneessä tulipalossa Kiotossa Japanissa. Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan loukkaantuneita on 35. Heistä kymmenen on loukkaantunut vakavasti.

Poliisin mukaan uhriluku saattaa vielä nousta, sillä rakennuksen sisällä voi yhä olla ihmisiä.

Paikallismedian tietojen mukaan rakennuksessa uskotaan olleen tapahtumahetkellä noin 70 ihmistä.

Tulipalo syttyi Kyoto Animation -studiolla kymmenen aikaan torstaiaamuna. Paloa epäillään tuhopoltoksi.

Poliisi on pidättänyt palon sytyttäjäksi epäillyn 41-vuotiaan mielen. Reutersin tietojen mukaan miehen kuultiin huutavan "Kuolkaa!" samalla, kun hän heitteli bensiiniksi arveltua nestettä ympäri kolmekerroksista studiorakennusta.

Hän loukkaantui palossa ja on parhaillaan sairaalahoidossa.

Tekijän motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa.

Pelastusviranomaiset saivat tiedon tapahtuneesta puoli yhdeltätoista aamupäivällä. Mediatietojen mukaan rakennus paloi vielä kaksi tuntia myöhemmin. Internetiin levinneissä videokuvissa näkyy, kuinka studiorakennuksen ikkunoista nousee sankkaa savua.

Pelastusviranomaisten mukaan palosta ilmoittaneet soittajat kertoivat kuulleensa kovan räjähdyksen rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta ja nähneensä savua.

Animaatiostudio on kuuluisa ja se tuottaa suosittuja sarjoja, kuten K-On! -nimistä japanilaista animesarjaa.

Väkivaltarikokset ovat Japanissa melko harvinaisia. Alle kaksi kuukautta sitten puukolla varustautunut mies hyökkäsi koululaisten kimppuun bussipysäkillä Kawasakin kaupungissa. Hän tappoi yhden oppilaan ja toisen oppilaan isän sekä haavoitti useita muita.