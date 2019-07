WHO luokitteli Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi

Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö tiedotti asiasta keskiviikkona muun muassa kotisivullaan.

YK:n alainen järjestö antaa vastaavanlaisia ilmoituksia vain vakavimmista epidemioista.

Ebolaepidemia puhkesi Kongossa noin vuosi sitten. Tähän mennessä tartunnan on saanut yli 2 500 ihmistä ja tautiin on kuollut lähes 1 700 ihmistä. Maanantaina uutisoitiin ebolatartunnasta Goman miljoonakaupungissa maan itäosissa. Ruandan rajalla sijaitseva Goma on seudulla tärkeä risteyspaikka, ja siellä sijaitsee muun muassa kansainvälinen lentokenttä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

WHO:n ilmoituksen taustalla uskotaan olevan juuri taudin löytymisen Gomasta.

WHO:n pääsihteeri Teodor Adhanom Ghebreyesusi korosti järjestön tiedotteessa, että tilanne on otettava vakavasti ja kehotti muuta maailmaa yhteistyöhön Kongon kanssa epidemian kukistamiseksi.