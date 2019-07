Nato paljasti vahingossa Yhdysvaltojen ydinasevarastot Euroopassa

Rami Nieminen

Naton parlamentaarinen yleiskokous on paljastanut vahingossa, missä Yhdysvallat säilyttää Euroopan puolustamiseen tarkoitettuja ydinaseitaan. Asiasta kertovat muun muassa belgialaiset ja hollantilaiset mediat sekä brittiläinen Independent.

Yleiskokouksen alainen komitea julkaisi jo toukokuussa mietinnön raakaversion, johon sijoituspaikat lipsahtivat. Muun muassa belgialainen De Morgen -sanomalehti sai paperin käsiinsä. Maininnat ydinaseista on poistettu mietinnön lopullisesta versiosta.

Raakaversion mukaan Yhdysvallat säilyttää ydinaseita Kleine Brogelissa Belgiassa, Büchelissä Saksassa, Avianossa ja Ghedi-Torressa Italiassa, Volkelissa Hollannissa ja Incirlikissä Turkissa. Nämä ovat Naton sotilastukikohtia.

Lopullisessa mietinnössä mainitaan vain, että kyseisissä tukikohdissa on lentokoneita, joilla on tarvittaessa kyky kuljettaa ydinaseita. Raakaversion mukaan kuudessa tukikohdassa on noin 150 amerikkalaista ydinasetta.

Independentin mukaan Yhdysvaltojen ydinaseet Euroopassa ovat pitkään olleet julkinen salaisuus, jota Nato tai Yhdysvallat ei ole virallisesti tunnustanut.

Turkin Incirlikin lentotukikohta oli viimeksi otsikoissa Turkin epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Turkin viranomaiset saartoivat tukikohdan, koska Yhdysvallat ja Turkki riitelivät oppositiovaikuttaja Fethullah Gülenin asemasta. Gülen asuu Yhdysvalloissa. Turkki on vaatinut hänen luovutustaan, koska maan poliittinen johto syyttää tätä vallankaappauksen suunnittelijaksi.