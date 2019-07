EU-parlamentti hyväksyi niukasti Ursula von der Leyenin komission johtoon

Visa Noronen

EU-komission johtajan valinta on kaikkea muuta kuin helppo prosessi.

Uuden puheenjohtajan on saatava taakseen sekä jäsenmaiden hallitusten määräenemmistö että meppien enemmistö. Prosessi on sekava ja lopputulosta on etukäteen vaikea arvata.

Valintatapa osoitti suurista ongelmistaan huolimatta silti hyvät puolensa.

Komission puheenjohtajalla pitää olla EU-maiden johtajien tuki takanaan tai hän ei saa tuloksia aikaan. Maiden äänten painaa siksi paljon.

Toisaalta pelkästään jäsenmaiden kesken valinnaksi voisi tulla kompromissiehdokas, joka ei tee EU-kansalaisten enemmistön tukemaa politiikkaa.

Parlamentin kanssa käymissään keskusteluissa Ursula von der Leyen joutui tarkistamaan kantojaan niin, että ne sopivat useammalle poliittiselle ryhmälle eli suuremmalle määrälle EU:n kansalaisia.

Se tekee EU:sta enemmän kansalaistensa näköisen.