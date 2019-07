Mediat: Terroristipomo mullah Krekar tuomittiin vankeuteen – katso TSTV:n arkiston harvinainen haastatteluvideo

Italialaismedioiden mukaan Najmuddin Faraj Ahmad, tutummin mullah Krekar on tuomittu 12 vuoden vankeusrangaistukseen terrorismista. Italian tuomioistuin antoi tuomionsa asiassa tänään. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Krekar on toiminut Ansar al-Islam -järjestön johtajana, ja hänen on epäilty johtaneen sen sisarjoukkoa, jihadistiryhmä Rawti Shaxia.

Norjaan pakolaisena Pohjois-Irakin kurdialueelta saapunut Krekar on ollut syytettynä terrorismista 2000-luvun aikana useasti, ensi kertaa vuonna 2003.

Krekar päätettiin karkottaa Norjasta vuonna 2005, mutta Irakin epävakaan turvallisuustilanteen ja Krekaria uhkaavan kuolemantuomion vuoksi karkotusta ei pantu toimeen.

Terroristijohtaja on esittänyt vuosien varrella useita uhkauksia muun muassa Yhdysvaltoja, Tanskaa ja Norjaa kohtaan. Vuonna 2012 Krekar tuomittiin Norjassa vankeuteen viideksi vuodeksi hänen uhkailtuaan kurdeja sekä norjalaispoliitikkoja. Hän vapautui vuonna 2015.

Jihadistiryhmä Rawti Shaxin terrorismisuunnitelmista Italiassa Krekar pidätettiin noin vuosi sen jälkeen, kun hän vapautui norjalaisvankilasta. Italialaissyyttäjä vaati miehelle 10 vuoden vankeusrangaistusta, mutta tuomioistuin langetti miehelle 12 vuoden tuomion, kertoo Italian yleisradioyhtiö Rai. Krekar ja hänen viisi rikoskumppaniaan eivät olleet paikalla oikeudenkäynnissä. Heistä on annettu Euroopan laajuinen etsintäkuulutus. Krekar on ollut koko pidätyksensä ajan Norjassa.

Krekarin asianajajan mukaan hän aikoo valittaa tuomiostaan.

Norjalaisviranomaiset ovat ilmoittaneet, että Krekarin tullessa tuomituksi hänet toimitetaan Italiaan, kertoo norjalaisuutissivusto VG.

Turun Sanomat haastatteli mullah Krakaria vuonna 2011. Katso terroristipomon harvinainen haastattelu TSTV:stä.

