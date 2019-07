Perinteisessä Pamplonan härkäjuoksussa loukkaantunut jo yli sata juoksijaa

Riina Rastas/ Reuters

Pamplonan härkäjuoksussa on loukkaantunut tänä vuonna jo yli sata juoksijaa, joista yli kymmenen on joutunut sairaalaan.

Punainen Risti on hoitanut yli sataa loukkaantunutta, joista suurin osa ei ole loukkaantunut härän aiheuttamiin vammoihin.

Tänään, lauantaina, sairaalaan on viety 5 ihmistä. Sairaalaan joutuneilla oli vammoja käsivarsissa, päässä ja rintakehässä.

Härkäjuoksu järjestetään vuosittain osana San Fermin-festivaalia. Festivaali järjestetään joka vuosi 6.–14.7. ja sen tunnetuin tapahtuma on härkäjuoksu.

Härkäjuoksussa vapautetaan puolisen tusinaa varta vasten härkäjuoksuun kasvatettua aggressiivisen härkärodun edustajaa. Härät juoksevat tarhastaan 875 metriä katujen läpi kaupungin härkätaisteluareenalle. Juoksuun osallistuvat ihmiset yrittävät väistellä sarvia ja välttää tallotuksi tulemista.

Härkäjuoksu järjestetään festivaalin joka päivä. Härät vapautetaan kello kahdeksan. Juoksu saattaa kestää vain muutamia minuutteja.

Härät tapetaan myöhemmin härkätaistelussa.

San Fermin-festivaali järjestetään Pamplonan kaupungissa Pohjois-Espanjassa lähellä Ranskan rajaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Härkäjuoksuun osallistuu vuosittain tapahtuman nettisivun mukaan noin 3000 ihmistä. Vuodesta 1910 lähtien Pamplonan härkäjuoksuissa on kuollut 15 osallistujaa.

Perinteisesti härkäjuoksuun osallistuneet pitävät yllään valkoisia paitoja ja punaisia huiveja. He juoksevat härkien kanssa kapeilla keskiaikaisen kaupungin kaduilla.

Festivaalilla on juurensa jo keskiajalla. San Fermin-festivaalia juhlittiin Navarran maakunnan suojelupyhimyksen Ferminin muistoksi.

San Fermin ja sen härkäjuoksu tuli kansainvälisesti tunnetuksi, kun se mainittiin yhdysvaltalaisen klassikkokirjailijan Ernest Hemingwayn 1926 julkaistussa teoksessa "Ja aurinko nousee".

Joka vuosi protestoijat valtaavat kadut ennen San Fermin-festivaalia.

Tänä vuonna protestoijat makasivat alasti kadulla ennen festivaalin alkua. Heidän selkänsä lävistivät tekokeihäät.

Festivaali on saanut kritiikkiä myös osallistujien puolelta. Jotkut ovat valittaneet, että muutokset tehdä festivaalista turvallisempi ovat poistaneet jännitystä. Härkiä on esimerkiksi koulutettu juoksemaan laumassa ja kaduille on laitettu liukastumisen estävää kemikaalia.