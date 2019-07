Riina Rastas, Reuters

Trooppinen myrsky Barry liikkuu kohti Yhdysvaltoja ja Louisianan osavaltiota.

Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) arvioi, että Meksikonlahdelta saapuva Barry-myrsky kehittyy hurrikaaniksi ennen kuin se saapuu Yhdysvaltojen kaakkoisrannikolle ja iskee Louisianaan.

NHC kertoi aikaisin aamulla Suomen aikaa, että Barry on noin 125 kilometriä Louisianan Morgan City-nimisestä kaupungista. Myrskytuulet ovat nousseet korkeimmillaan 100 kilometriin tunnissa.

Mikäli Barrysta kehittyy hurrikaani, olisi se Yhdysvalloissa vuoden ensimmäinen Atlantilta saapuva hurrikaani.

Suurin myrskyn aiheuttama uhka on kovan tuulen sijaan sateet.

Louisianan suurimman kaupungin New Orleansin kaupunkimaisema on alavaa ja kaupunki on käytännössä joka puolelta nousevien vesistöjen ympäröimä. Meteorologit ovat arvioineet, että joissain paikoissa voi sataa jopa 60 senttimetriä vettä, josta voi aiheutua ankaria tulvia.

Viranomaiset tarkkailevat etenkin Missisipi-joen tulvapatosysteemiä. Se oli jo ennen myrskyä tulvatasolla kuukausia kestäneiden rankkasateiden takia.

– Trooppinen myrsky Barry on hengenvaarallinen myrsky, sanoi meteorologi Benjamin Schott tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Barry-myrskyn takia Louisianaan kansallisen hätätilan perjantai-illalla.

New Orleansissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä varautumaan myrskyä varten. Viranomaiset pyysivät perjantaina, että kaupunkilaiset suojaisivat kotinsa, varastoisivat tarvittavia tarvikkeita ja pysyisivät sisätiloissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

New Orleans on määrännyt kahden tulvaherkän rannikkonaapuruston evakuoitavaksi. Muuten New Orleansin viranomaiset ovat kehottaneet kaupunkilaisia jäämään kaupunkiin ja suojautumaan.

Turisteista vastaavat tahot ovat raportoineet, että hotellivieraita on lähtenyt hotellista aikaisin perjantaina. Jotkut lentoyhtiöt, kuten British Airways, ovat peruuttaneet New Orleansista lähtevät lentonsa.

Muitakin peruutuksia on tulvan takia tullut. Esimerkiksi Rolling Stones siirsi konserttinsa maanantaille. Rolling Stonesin piti esiintyä sunnuntaina, tuhoisan hurrikaani Katriinan aikana hätäsuojana toimineessa, Mercedes-Benz Superdomessa.

Yhdysvallat on yksi myrskyisimpiä alueita maailmassa. Yhdysvaltojen kansallisen sää- ja valtamerentutkimusorganisaation (NOAA) mukaan hurrikaaneiksi kehittyneitä myrskyjä iskee Yhdysvaltoihin neljän vuoden välein noin seitsemän kappaletta.

Suomessa hurrikaaneja tai muita hirmumyrskyjä ei koeta. Ilmatieteenlaitoksen mukaan hirmumyrskyiksi laskettavia myrskyjä, jolloin tuuli puhaltaa vähintään 33 metriä sekunnissa, ei ole Suomessa mitattu.

Yhdysvalloissa Atlantin valtameren puolella olevat osavaltiot saavat osakseen eniten hurrikaaneja. Yhdysvaltalainen media CNN kertoo, että vuosina 1851–2017 ylivoimaisesti eniten hurrikaaneja iski kaakossa sijaitsevaan Floridan osavaltioon. Toiseksi eniten hurrikaaneja on iskenyt Teksasiin ja sitten Louisianaan.