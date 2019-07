Keskiamerikkalaiset liittyvät Yhdysvaltoihin vievään karavaaniin toiveenaan parempi tulevaisuus

Riina Rastas

Meksikon ja Yhdysvaltojen rajan ylittämistä yrittävien määrä on kasvanut. Yhdysvaltojen rajavartijat pidättivät toukokuussa yli 132 000 Meksikon ja Yhdysvaltojen rajan ylittävää. Enemmän ylittäjiä on ollut kuukauden sisällä viimeksi vuonna 2006.

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat sanoneet, että Meksikon rajalla olevien maahanmuuttajien määrä ylittää kriisitason. Suuren tungoksen johdosta, moni Yhdysvaltojen etelärajan ylittävä on jumissa Teksasin pidätyskeskuksessa.

Pidätyskeskuksen oloja on kuvattu epäinhimillisiksi. Kesäkuussa keskus oli niin ylikansoitettu, että osa lapsista joutui hoitamaan toisia lapsia.

Tungoksesta huolimatta monet yrittävät rajan yli. Syiksi on esitetty toiveita taloudellisen tilanteen ja turvallisuuden parantamisesta.

Aikaisemmin Yhdysvaltoihin pyrki paljon siirtolaisia Meksikosta. Suurin osa tulijoista oli New York Timesin (NYT) mukaan silloin yksin matkustavia miehiä.

NYT kertoi maaliskuussa, etteivät meksikolaiset enää ryntää Yhdysvaltoihin, päinvastoin, enemmän meksikolaisia lähtee Yhdysvalloista kuin saapuu sinne.

Tällä hetkellä suurin osa Yhdysvaltoihin Meksikon kautta pyrkijöistä tulee Keski-Amerikan valtioista. Keskiamerikkalaiset tulevat Yhdysvaltoihin koko perheen voimin.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kirjoittaa sivuillaan, ettei keksiamerikkalaisten maahanmuutto Yhdysvaltoihin ole uusi asia. Amnestyn mukaan "Keski-Amerikan pohjoisen kolmion maista", Hondurasista, Guatemalasta ja El Salvadorista, muuttavat pakenevat maiden vaarallisia oloja.

NYT:n mukaan Keski-Amerikan pohjoisen kolmion maat ovat vaarallisia, mutta esimerkiksi murhien määrä on niissä vähentynyt. Sen sijaan maiden maaseudut ovat köyhiä ja viimeaikaisen maahanmuuton syy on useimmiten toive taloudellisen tilanteen parantamisesta.

Keski-Amerikasta saapuvat maahanmuuttajat saapuvat Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle yleensä suuren ajoneuvoletkan matkassa. Letkaa on kutsuttu maahanmuuttajakaravaaniksi.

BBC selittää, että keskiamerikkalaiset maahanmuuttajat matkustavat isossa porukassa, koska se on turvallisempaa. Rikollisjengit ovat kidnapanneet pienemmissä ryhmissä matkustavia.

Letkaan pääsee mukaan esimerkiksi maksamalla suuria summia salakuljettajille. Washington Post kertoi maaliskuussa, että salakuljetusmatka voi maksaa jopa 7000 dollaria (noin 6200 euroa) per aikuinen ja tämän kanssa matkustava lapsi.

Matka tehdään bussilla, joka jättää kuljetettavat Yhdysvaltojen rajalle. Siellä maahanmuuttajat voivat kävellä rajan yli ja hakea viranomaisilta turvapaikkaa.

Yhdysvaltoihin on kuitenkin vaikea päästä, etenkin Meksikon rajan kautta. YK:n kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Meksikon johtaja Christopher Gascon kertoi saksalaiselle medialle Deutche Wellelle, että maahanmuuttajien keskuudessa liikkuu paljon väärää tietoa.

– Tällä hetkellä maahanmuuttajat ajattelevat, että on helpompi saada turvapaikka, jos he tuovat lapsen mukanaan. Se ei ole totta. Monet perheet altistavat itsensä matkustuksen riskeille, ja kun he pääsevät rajalle, saavat he päätöksen, johon eivät ole osanneet varautua.