Krimin tataari pidätettiin miehityksestä puhumisesta ulkomailla – "Venäjän on lähdettävä Krimiltä, ei meidän"

Krimin tataari Mumine Salieva joutui maksamaan sakkoja. Hänen miehensä, joka on blogin kirjoittaja, on istunut vankilassa puolitoista vuotta. Suurin osa ukrainalaisista poliittisista vangeista Krimillä ja Venäjällä on tataareja.

Kirsi Hyytiäinen

Geneve

Mumine Salieva katselee Genevessä Sveitsissä huolestuneena kännykkäänsä. Krimin tataarit osoittivat keskiviikkona mieltään Moskovassa, koska Venäjä vainoaa heitä Krimillä. Salievan tutuista pidätettiin seitsemän.

Salievan aviomies, bloggari Seiran Saliev on istunut poliittisena vankina Krimillä puolitoista vuotta.

– Normaalisti partiot tulevat aamuviideltä. Kymmenen venäläistä ryntää ikkunoista ja ovista sisään, eivätkä selitä miksi. He uhkailevat lapsia ja pidättävät miehet. Minä pääsin tapaamaan miestäni vasta sitten, kun hän oli ollut reilun vuoden vankilassa, Salieva kertoo.

– Olemme väsyneitä miehitykseen.

Hän on tullut Geneveen YK:n ihmisoikeusneuvostoon kertomaan Krimin tataarien huonosta kohtelusta.

Toimittajilta on estetty työskentely Krimillä, joten tavalliset ihmiset joutuivat ottamaan heidän työnsä bloggareina. He julkistavat muun muassa Facebookissa kokemuksensa ja uutiset, joita muuten ei Krimillä kerrottaisi.

Venäjä ei päästä YK:n ihmisoikeusvaltuutettuja Krimille selvittämään rikkeitä. Venäjä rikkoo kansainvälistä lakia Krimin niemimaan miehityksessä ja liittämisessä Venäjään.

Venäjä sortaa erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeuksia. Heitä vangitaan, kidnapataan, kidutetaan ja tapetaan.

– Kaikkia krimiläisiä kohdellaan Venäjän kansalaisina, vaikkemme haluaisi sitä, Salieva kertoo.

Arviolta 2 000 tataaria pakeni Krimiltä muualle Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin. Lännen Median haastattelemat ihmisoikeusaktivistit eivät voi vahvistaa lukuja.

– Krimin tataarit eivät rekisteröidy, koska emme saa mitään apua Ukrainalta. Emme halua muuttaa Krimiltä pois periaatteesta. Venäjän on lähdettävä Krimiltä, ei meidän.

Viime toukokuussa Venäjän viranomaiset tulivat pidättämään myös Mumine Salievan kotoaan. Häntä syytettiin äärijärjestöjen propagandan levittämisestä.

– Minut haluttiin hiljentää, ja sain sakot. Minua syytettiin tästä: miksi kerrotte ulkomailla Krimin asioista?

Krimillä ja Venäjällä on yhteensä 123 ukrainalaista poliittista vankia. Heistä pääosa eli 71 on tataareja. He eivät saa sanoa, että Krimin liittäminen Venäjään oli laiton. Pelkästään siitä joutuu vankilaan.

Salieva vastaa Lännen Median kysymykseen, miten EU:n pakotteet Venäjää vastaan ovat muuttaneet arkea Krimillä:

– Vaikutus talouteen näkyy selvästi: monet pankit ovat lähteneet Krimiltä. Kansainväliset maksut eivät ole mahdollisia. Pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät, kun eivät saa rahoitusta. Elämme poliittisessa eristyksessä sanktioiden takia. Lisäksi rikkailta venäläisiltä on jäädytetty rahoja. Kaikki tämä on romahduttanut talouttamme, Salieva sanoo.

– Mutta silti haluamme, että EU tehostaa pakotteitaan, eikä luovu niistä.

Aktivisti Maria Tomak Ukrainan Helsinki-ihmisoikeusjärjestöstä sanoo, että Venäjän ottaminen takaisin Euroopan neuvoston jäseneksi oli häpeä. Tomak muistuttaa, että näin kävi, vaikka Venäjä ei muuttanut mitään kansainvälisessä politiikassaan.

– Venäjä löysi näin heikon kohdan Euroopassa ja painostaa Eurooppaa varmasti lisää tulevaisuudessa, Tomak arvelee.