FT: Ruotsi osallistuu Britannian huippuhävittäjän Tempestin kehittämiseen – viranomaiset eivät kommentoi väitettä

Ilkka Hemmilä

Lehtitietojen mukaan Ruotsi on aikeissa liittyä Britannian Tempest-hävittäjähankkeeseen.

Hanketta lähellä olevien henkilöiden mukaan Ruotsi aikoo ilmoittaa osallisuudestaan Englannissa ensi viikonloppuna, kertoi muun muassa Financial Times viime viikon päätteeksi.

Britannian hallinto on panostanut Tempestiin jo kaksi miljardia puntaa (2,2 miljardia euroa). Tavoitteena on seuraavan sukupolven tekniikalla ja modernein asein varustettu kone, joka muun muassa pystyy lentämään miehittämättömänä. Ensimmäiset koneet olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2035.

Britannia julkisti Tempestin vuosi sitten. Ruotsi olisi hankkeen ensimmäinen kumppani.

Ruotsin osallisuus puolestaan voisi vetää Gripen-hävittäjien valmistajan Saabin mukaan hankkeeseen. Tämä olisi projektille hyvä asia, arvioi lontoolaisen International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon edustaja Doug Berrie.

– Saab on valmistanut toimivia ilmataistelukoneita hinnalla, johon Ruotsin kaltaisella maalla on varaa. He tuovat kustannustehokkuutta ja mahdollisia tilauksia hankkeeseen, Berrie sanoo Defense News -julkaisun haastattelussa.

Ruotsin osallisuus on FT:n mukaan tarkoitus paljastaa kuuluisassa Royal International Air Tattoo (RIAT) -lentotapahtumassa, joka järjestetään seuraavan viikon viikonloppuna. Se on maailman suurimpia sotilaslentonäyttelyitä.

Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin edustaja kieltäytyi kommentoimasta Ruotsin osallisuutta Expressen-lehdelle.

– Jos ja kun asiasta ilmenee jotain sanottavaa, palaamme asiaan, Sami Mashial totesi.

Financial Times ei puolestaan saanut asiaan kommenttia Ruotsin tai Britannian puolustusministeriöiltä, Saabilta tai Tempestit valmistavalta brittiyhtiö BAE Systemsiltä.

Osapuolet ovat aiemminkin kehittäneet hävittäjiä yhdessä. BAE Systemsin edeltäjiin kuuluva British Aerospace -yhtiö auttoi varhaisten Gripen-hävittäjien tuotannossa ja markkinoinnissa, kertoo Defense News.