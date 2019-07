Ruotsi kielsi tupakoinnin terasseilla – valtaosa kansasta tukee uudistusta, mutta ravintolat tuskailevat lisääntynyttä työmäärää

Kirsti Kajanne

Varhainen ilta tukholmalaisen baarin terassilla: vannoutuneet tupakoitsijat ja juhlapolttajat hakeutuvat parin metrin päähän terassilta kessuttelemaan.

Kadun pätkä on jo täyttynyt sadoista tupakantumpeista. Keko jatkaa kasvuaan illan aikana.

Syy syrjään siirtymiselle löytyy terassin pöydästä: tuhkakupin tilalle on liimattu tarra, jonka mukaan laki kieltää terassitupakoinnin heinäkuun alusta lähtien.

Kun uusi laki astui voimaan, oli epäselvää, kuinka monen metrin päässä kapakasta voi polttaa. Työntekijöiden on pitänyt hätistellä liian lähellä ravintolaa sauhutelleita asiakkaita kauemmaksi.

Ruotsin kansanterveysvirasto on määritellyt, ettei laista voi poiketa. Tukholman kaupunki on kuitenkin tulkinnut lakia niin, että se on antanut kolmelle isolle ravintolalle luvan rakentaa ulkoterasseilleen omat tupakkapaikat.

Kopit pitää eristää niin, ettei savu kulkeudu muualle terassille, eikä niihin voi viedä juomia.

60-vuotias Martin Serner tukee uutta tupakkalakia: "Olen iloinen tästä uudistuksesta. Enää ei tarvitse aivastella savussa. On ollut tosi ikävää syödä ja samanaikaisesti tuijottaa täysinäistä tuhkakuppia."

Ravintoloiden työntekijöiden ja omistajien pitää itse vahtia, että lakia noudatetaan. Ruotsin ympäristöhallinto puolestaan tarkkailee ravintoloiden toimintaa.

Virasto ei ole saanut lisärahoitusta uuteen toimintaan, vaan se luottaa ravintoloiden omaan valvontaan.

Viranomaiset kiertävät kyllä kohteita kesällä, jos valituksia syntyy. Asukkaita on myös pyydetty vasikoimaan lain rikkojia.

Jotkut kapakoiden omistajat ovat huolissaan kehityksestä ja povaavat jopa konkurssien mahdollisuutta.

– Tämä on huono laki. Tupakoitsijat polttavat parin metrin päässä, mutta savu kulkeutuu kuitenkin tuulen mukana terassille, Folkkungagatanin Kellys-ravintolan baarimikko Simon tuskailee.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Työntekijän mukaan uusi laki tarkoittaa lisätöitä muutenkin hektiseen työntekoon.

Nuuskaa käyttävä Lars Lindström syyttää poliitikkojen epäolennaisuuksiin keskittymisestä: "Laki on liioittelua. Riitti hyvin, kun ei enää saanut polttaa sisällä. Minä en polta, mutta käytän nuuskaa. Minusta poliitikot saisivat keskittyä suurempiin ongelmiin."

Jos asiakas kiellosta huolimatta polttaa terassilla, ravintolan työntekijän pitää kieltää sauhuttelu. Jos tämä ei tehoa, voi työntekijä poistaa kuhnurin paikalta. Jos tämäkään ei auta, on asiaa poliisille.

Velvollisuutensa laiminlyövä ravintoloitsija voi saada 2 500 euron sakon.

Harvest Home -ravintolan omistaja Jaapp Van Aalstin kertoo, että mikään viranomainen ei ole lähettänyt heille ohjeita uuden lain käyttöönotosta.

– Kaiken olemme saaneet lukea lehdistä. Emme edes tiedä, kuinka monen metrin päässä terassista ihmiset saavat polttaa.

Van Aalstin mielestä ruotsalaiset ovat kuuliaista kansaa. Kun sisällä polttaminen kiellettiin, kukaan ei protestoinut. Hän ennustaa, että sama tapahtuu myös nyt uuden lain kanssa.

– Kun Hollannissa kiellettiin sisällä sauhuttelu, syntyi aikamoinen mellakka. Kapakoiden omistajat pitivät tuhkakupit pöydillä ja asiakkaat saivat tuprutella sydämensä kyllyydestä, Van Aalstin kertoo.

– Omistajat maksoivat sakkoja, mutta antoivat ihmisten polttaa, koska kilpailussa piti pysyä mukana.