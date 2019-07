YK tuomitsi Libyan iskun sotarikoksena, Yhdysvallat ei hyväksynyt lausuntoa

Anna Kilponen

YK:n turvallisuusneuvosto ei päässyt sopimukseen tiistaisesta Libyan ilmaiskusta pidätyskeskukseen. Yhdysvallat sanoi tarvitsevansa siihen Valkoisen talon hyväksynnän, mutta sitä ei tullut, kertovat uutistoimisto AFP ja BBC.

Syytä siihen, miksi Yhdysvallat, ei suostunut sopimusta allekirjoittamaan, ei ole toistaiseksi tiedossa.

YK:n mukaan isku täyttää sotarikoksen tuntomerkit. YK:n pääsihteeri António Guterres kertoi olevansa järkyttynyt tapahtuneesta ja peräänkuulutti riippumatonta tutkintaa, jotta syylliset saadaan oikeuden eteen.

Iskussa pääkaupunki Tripolin läheisyydessä sijaitsevan Tajouran pidätyskeskukseen kuoli yli 44 siirtolaista ja loukkaantui ainakin 130 ihmistä. BBC:n haastatteleman YK-lähteen mukaan uhrien joukossa on myös naisia ja lapsia. Suurimman osan kuolleista arvellaan olevan afrikkalaisia.

Libyan hallitus on syyttänyt iskusta Libyan kansallisen armeijaa, joka komentajansa Khalifa Haftarin johdolla pyrkinyt ottamaan Tripolin haltuunsa jo huhtikuusta lähtien. Haftar on kiistänyt syyllisyytensä.

YK on varoittanut, että vastaavat konfliktit ovat mahdollisia myös muualla Tripolissa, jossa on tuhansia siirtolaisia vastaavissa pidätyskeskuksissa. Tripolin alueella on 60 pidätyskeskusta.

– Libyan rannikkovartiosto poimii siirtolaiset, jotka yrittävät päästä (Libyan kautta) Eurooppaan. Heidät tuodaan useimmiten johonkin kaupungin pidätyskeskuksista. Tilanne ei ole hyvä, kertoo Geneven kansainvälisen siirtolaiskeskuksen viestintäpäällikkö Leonard Doyle BBC:lle.