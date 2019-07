Ford Mustangin maailmalle tuonut mies on kuollut – Lee Iacocca teki lähes 50 vuoden uran autoteollisuudessa

Daniel Wallenius, Reuters

Yhdysvaltojen autoteollisuuden suurmies Lee Iacocca on kuollut.

Iacocca menehtyi keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaa kotonaan, Kalifornian Bel Airissa. Iacocca sairasti parkinsonin tautia, hänen tyttärensä kertoi medialle.

Iacocca teki lähes viiden vuosikymmenen uran Yhdysvaltain autoteollisuudessa ja hän oli yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä julkkisjohtajista.

Vuonna 1924 Pennsylvanian Allentownissa syntynyttä Iacoccaa kuvailtiin vaativaksi ja räjähdysherkäksi johtajaksi, joka ei vältellyt konflikteja, vaan nosti ne pöydälle. Myyntihenkisenä pidetty Iacocca oli italialaisten maahanmuuttajien poika, ja hänen isänsä omisti hot dog -kojun. Iacocca puhui usein juuristaan ja piti Amerikkaa maana, joka palkitsee kovan työn.

Iacocca opiskeli insinööriksi ja meni autonvalmistaja Fordille töihin vuonna 1946. Hän ymmärsi nopeasti, että oli parempi markkinoinnissa kuin insinöörinä.

Sen jälkeen, kun Iacoccan suunnittelema markkinointikampanja osoittautui menestykseksi, hän yleni nopeasti yhtiön sisällä. Vuonna 1960 hänestä tuli Fordin toimitusjohtaja ja puheenjohtaja vuonna 1970.

Iacocca rohkaisi suunnittelutiimejään rohkeuteen ja heidän kynistään syntyi 1960-luvulla suurten ikäluokien sydämet valloittaneita urheiluautoja. Tunnetuin niistä on vuosikymmenten ajan valmistettu Ford Mustang. Fordin silloinen pääsuunnittelija on sanonut, että he suunnittelivat Mustangin, Iacocca tuunasi sen.

70-luvun öljykriisin aikaan Ford niitti menestystä pienemmillä ja pienikulutuksisemmilla autoilla. Iacoccan Ford-uraan mahtuu kuitenkin myös huteja, kuten räjähtävistä polttoainetankeistaan tunnettu Ford Pinto.

– Et voi voittaa joka kerta, Iacoccan tiedetään sanoneen Pintosta.

Iacoccan Ford-ura päättyi katkerasti vuonna 1978, kun Fordin perustajan Henry Fordin pojanpoika Henry Ford II antoi hänelle potkut, vaikka yhtiö oli takonut lähes kahden miljardin voittoja kaksi edellistä vuotta. Potkut olivat kansainvälinen uutinen.

– Joskus et vain pidä jostakin, oli Fordin vastaus.

Viikkojen sisällä potkuistaan Iacocca siirtyi toisen autonvalmistajan, Chryslerin, puheenjohtajaksi. Hän puhui Yhdysvaltain liittovaltion takaamaan valmistajalle yli miljardin dollarin lainatakuut, mikä pelasti yhtiön ja puoli miljoonaa työpaikkaa.

Pelastusoperaatio ei kuitenkaan tullut halvaksi. Tehtaita suljettiin, irtisanomisiltakaan ei vältytty, ja Iacocca alensi vuosipalkkansa yhteen dollariin.

Iacoccan tähtistatus kärsi 1980-luvun lopulla, kun Chrysler ajautui uusiin talousvaikeuksiin. Tuolloin hän kieltäytyi leikkaamasta tuotekehityksestä, ja uudet mallit nostivat yhtiön voitolliseksi ennen kilpailijoitaan. Kun Chrysler oli plussalla, Iacocca jäi eläkkeelle vuonna 1992.

Eläkepäivänsä Iacocca vietti Bel-Airin kodissaan. Hän sijoitti kasinoihin ja oliiviöljybisnekseen sekä toimi eri yhtiöiden hallituksissa.

Iacoccalla on kaksi lasta ensimmäisen, diabetekseen vuonna 1983 kuolleen vaimonsa kanssa. Tästä syystä hän perusti perheensä mukaan nimetyn säätiön, joka rahoittaa sairauden tutkimusta. Iacocca oli naimisissa myös kahdesti tämän jälkeen.

Iacoccan 1980-luvulla kirjoittama omaelämäkerta saavutti huippusuosion. Vuonna 2007 hän julkaisi amerikkalaista johtajuutta, erityisesti presidentti George W. Bushia kritisoivan kirjan.

Iacocca toimi myös New Yorkissa sijaitsevan Vapaudenpatsaan kunnostuksen varainhankinnan puheenjohtajana. Kampanjan tavoite oli 150 miljoonaa dollaria, mutta se keräsi yli tuplasti tavoitteen verran. Iacocca sanoo hyväksyneensä tehtävän kunnioittaakseen vanhempiaan.