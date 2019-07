Guardian: Antarktis on menettänyt neljässä vuodessa yhtä paljon jäätä kuin Arktinen alue 34 vuodessa

Daniel Wallenius

Satelliittidata kertoo, että Etelämantereen ympärillä meressä olevan jään määrä on kutistunut jyrkästi vuoden 2014 jälkeen, kertoo brittilehti Guardian.

Etelämanner on menettänyt yhtä paljon jäätä neljässä vuodessa kuin arktinen alue 34 vuodessa. Syytä jään laajamittaiseen sulamiseen ei tiedetä. Tiedossa ei ole myöskään se, jatkuuko jään sulaminen vai alkaako jäätä tulla jossain vaiheessa lisää.

Tutkijoiden mukaan tiedot osoittavat, että jää voi kadota huomattavasti nopeammin kuin aiemmin on luultu. Toisin kuin jään sulaminen maalta, merijään sulaminen ei nosta merenpintaa. Sen sijaan tumma meri imee itseensä auringon lämpöä, mikä johtaa lämpenemisen kierteeseen.

Alueen tuuliin vaikuttavat ilmastonmuutos, mutta myös otsonikato ja El Niño-ilmiö. Merijäähän vaikuttavat myös mantereen jäiden sulamisvedet.

Aiemmin yhtälö on johtanut merijään lisääntymiseen. Merialueen jää Etelämantereen ympärillä on kasvanut tasaisesti 50 mittausvuoden aikana ja saavuttanut huippunsa vuonna 2017 ennen nykyistä romahdusta.

Merijää kattaa valtavia alueita ja sillä tiedetään olevan valtavia vaikutuksia maapallon ilmastoon. Arktisen alueen jään vähenemisellä on yhteys esimerkiksi Euroopan lämpöaaltoihin.

Arktinen alue on kuitenkin hyvin erilainen kuin Antarktis. Arktinen alue on meri, jota ympäröivät mantereet, ja joka on lämpenevän ilman armoilla. Antarktis puolestaan on jäätyvä manner, jota ympäröivät merialueet. Lämpimältä ilmalta sitä suojaavat kovat tuulet.

Merijää laajenee talvisin ja kutistuu kesäisin joka vuosi, joten sen määrää on tarkasteltu keskiarvoittain. Suurin yksittäinen pudotus jään määrässä oli vuonna 2016. Vuonna 2018 Etelämantereen ympärillä oleva merijää kasvoi hieman, mutta tänä vuonna se on laskenut entisestään.