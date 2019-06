Kurdihallinto: Suomi ei aktiivinen Isis-naisten ja -lasten tilanteen ratkaisemiseksi – poikkeus Pohjoismaiden joukossa

Riina Rastas

Muut Pohjoismaat ja monet Euroopan maat ovat ottaneet Suomea aktiivisemman roolin al-Hol -leirin Isis-naisten ja -lasten tilanteen ratkaisemiseksi.

Suomella ei ole edustusta Syyrian al-Hol -leirillä, vaikka muilla Pohjoismailla on, kertoo syyrialainen kurdipoliitikko Salih Muslim Muhammad.

Useiden politiikkojen esittämät väitteet, että suomalaiset voivat tulla takaisin kotimaahansa, kunhan tulevat itse, ovat Muslimin mukaan epärealistisia.

– Ei leiriltä pääse pois ilman maan kanssa tehtäviä erikoisjärjestelyjä. Ei ainakaan virallista reittiä. Ja salakuljettaminen on vaikeaa, sillä leiri on tarkasti vartioitu, Salih Muslim sanoo.

Muslim ei ajattele, että Suomen hallituksen pitäisi hakea kansalaisensa pois. Hän toivoo vain, että yhteistyötä tehtäisiin enemmän.

– Olemme avoimia keskusteluille ja kaikenlaisille ratkaisuille. Toivomme vain, että ratkaisut tehtäisiin nopeasti.

Tilanne al-Holin leirillä on vaikea. Leirillä on noin 72 000 ihmistä, joista osa on Isis-taisteluita paenneita ja osa Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Pakolaiset ja Isis-taistelijat ovat tosin erotettu toisistaan.

Suurin osa leirillä olevista on kotoisin Syyriasta tai sen naapurimaista, mutta leirillä on Salih Muslimin mukaan noin 12 000 -13 000 muualta tullutta, joista moni on Euroopasta.

Mediassa esitetyt arviot suomalaisten Isis-naisten ja -lasten määristä ovat Muslimin mukaan vääriä. Yle on esittänyt, että leirillä olisi 11 suomalaista naista ja 31 lasta. Kurdihallinnon mukaan al-Holin -leirillä on Suomesta 8 naista ja 25 lasta.

Lisäksi Syyriassa on kaksi entistä Isis-taistelijaa, jotka ovat kotoisin Suomesta. He eivät ole leirillä vaan vankilassa.

– Mutta suomalaisia voi olla lisää. Kaikki leiriläiset eivät suostu paljastamaan henkilöllisyyttään. Yritämme saada heidän henkilöllisyyksiään selville.

Al-Hol -leirin oloja on kuvattu hälyttäviksi. Muslim myöntää, ettei kaikki leirillä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

– Leiri kuormittaa meitä valtavasti. Tarvitsemme ratkaisuja, mutta emme voi tehdä niitä yksin.

Muslim sanoo, että kansainvälisen yhteisön apu al-Hol -leirillä, tai sodan runtelemalla kurdialueella yleensä, on vähäistä. Osaltaan se johtuu siitä, ettei alueelle pääse kuin yhtä reittiä. Kaikki muut rajat ovat suljettuja.

Leiri tarvitsee humanitäärisen avun lisäksi suuria poliittisia ratkaisuja.

– Leirille pitäisi saada kansainvälinen oikeus, joka tutkisi ja tuomitsisi mahdolliset syylliset. Osa naisistakin on saattanut tehdä rikoksia ja heidät pitäisi tutkia.

Lasten tilanne on ollut leirillä erityisen hankala. Muslim on huolissaan siitä, että lapset oppivat Isis-ideologiaa äideiltään. Senkin takia Muslim toivoo, että ratkaisut tehtäisiin pian.

Kurdiyhteisö on Isis-naisista ja -lapsista huolehtiessaan erikoisessa tilanteessa. Salih Muslim kertoo paikallisten vihaavan leiriläisiä.

– Alueen asukkaat eivät tietenkään pidä heistä. He ovat samoja ihmisiä, jotka tappoivat tuhansia.