Trumpin hallinto yrittää Lähi-itään rauhaa tarjoamalla ensin taloussuunnitelmaa

Palestiinalaiset boikotoivat Bahrainissa järjestettyä konferenssia. Suunnitelman poliittiset yksityiskohdat ovat piilossa.

Ilkka Timonen, Reuters

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto yritti keskiviikkona saada tukea taloussuunnitelmalle, joka sen mukaan olisi Israelin ja palestiinalaisten rauhansopimuksen perusta. Palestiinalaiset ja monet arabit ovat kuitenkin torjuneet sopimuksen suoralta kädeltä.

Palestiinalaisten mukaan suunnitelma on mahdoton ilman poliittista sopimusta vuosikymmeniä kestäneeseen konfliktiin.

Trumpin vanhempi neuvonantaja ja vävy Jared Kushner avasi Bahrainin Manamassa tiistaina asiaa käsittelevän kokouksen kehottaen palestiinalaisia ottamaan suunnitelman huomioon. Palestiinalaisten johto boikotoi kokousta.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtaja Christine Lagarde kertoi paneeli-istunnossa, että IMF:n kokemuksen mukaan konfliktien repimissä maissa on vaikeaa luoda talouskasvua.

Myöskään Israelin hallitus ei ollut edustettuna kokouksessa. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kuitenkin sanonut Israelin olevan avoin ehdotukselle.

Gazan aluetta hallinnassaan pitävän Hamas-liike ja sen kanssa kilpaileva Fatah-liike kokoontuivat tiistaina harvinaisena yhtenäisyyden osoituksena. Kumpikin liike torjui Manaman kokouksen.

Hamasin johtaja Ismail Haniyya kritisoi arabimaita osallistumisesta kokoukseen, johon kokoontui 300 edustajaa mukaan lukien israelilaisia ja palestiinalaisia liike-elämän edustajia.

– Palestiinan kansa, joka on taistellut sata vuotta, ei valtuuttanut ketään myöntymään tai käymään kauppaa. Jerusalem on meidän, maa on meidän, kaikki on meidän, Haniyya sanoi.

Yhdysvaltain liittolaiset Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit kannattavat suunnitelmaa. Useat arabimaat kuten Libanon ovat kuitenkin pysyneet pois kokouksesta.

Washington toivoo rikkaiden Persianlahden valtioiden rahoittavan suunnitelman, jonka mukaan lahjoittajavaltiot ja investoijat antaisivat 50 miljardia dollaria palestiinalaisille ja ympäröivien arabimaiden taloudelle.

"Talous ensin" -lähestymistapa rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen voi olla kuitenkin vaikea toteuttaa niin kauan kuin kaksi vuotta valmistellun suunnitelman poliittiset yksityiskohdat ovat piilossa.

Tiistaina Saudi-Arabia sanoi, että minkä tahansa rauhansuunnitelman tulisi perustua saudien johtamaan arabien rauhansuunnitelmaan, jonka pohjana olisi palestiinalaisalueen rajat ennen vuoden 1967 sotaa. Palestiinan valtion pääkaupunki olisi Jerusalem ja pakolaisilla olisi oikeus palata. Israel torjuu tällaiset ehdot.

Kushner sanoi maanantaina, että Yhdysvaltain suunnitelma ei noudata arabien rauhansuunnitelmaa.