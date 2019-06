Ranska varautuu helle-ennätyksen rikkoontumiseen

Vuoden 2003 helleaallon aikana Ranskassa kuoli kuumuuteen 15 000 ihmistä.

Ilkka Timonen

Ranska, Saksa, Sveitsi ja Belgia voivat kaikki nähdä tällä viikolla kesäkuun helle-ennätyksensä rikkoontuvan, kiitos Afrikasta työntyvän erittäin kuuman ilman, kertoo BBC.

Jo maanantaina esimerkiksi Ranskassa lämpötilan odotettiin nousevan yli 35 celsiusasteeseen. Loppuviikosta lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteen, mahdollisesti ennätykseen, joka on elokuulta 2003: 44,1 celsiusta.

Ranskassa pahinta hellettä odotetaan maan pohjoisosiin. Helteeseen on varauduttu muun muassa niin, että Pariisissa on pystytetty väliaikaisia suihkulähteitä ja julkiset uimalat pysyvät auki myöhään.

Vedenjakelupisteitä on lisätty ja erityisesti vanhuksista huolehditaan tarkkaan. Korkean kosteuden takia 40 astetta tuntuu ihmisestä 47 asteelta.

Elokuun 2003 helleaallon aikana Ranskassa kuoli kuumuuteen 15 000 ihmistä. Koko Euroopassa helteisiin kuoli ehkä jopa 70 000 ihmistä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ranskan ilmatieteen laitos Meteo France ennustaa, että lämpötilat laskevat vasta viikonloppuna. Yötkin ovat trooppisia lämpötilan pysytellessä 20 celsiusasteen yläpuolella.

Ilmatieteilijät varoittavat olon tulevan tukalaksi erityisesti suurissa kaupungeissa.

Pariisissa on aktivoitu lämpötilan vuoksi "kolmostason" suunnitelma. Ylintä nelostasoa ei ole vielä koskaan käytetty.

Osa suunnitelmaa on tarjota ihmisille 900 "viileää paikkaa", joissa on viileämpää kuin ympäröivillä kaduilla. Kyseeseen tulevat puistot, ilmastoidut hallit ja alueet mihin on perustettu väliaikaisia suihkulähteitä ja sumukoneita. Ylimääräiset 13 puistoa ovat auki yöllä, jotta ihmiset voivat mennä sinne vilvoittelemaan.

Espanjassa lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 celsiuksen maan keskiosissa. Saksan Berliiniin on ennustettu torstaiksi lämmintä 38 astetta.