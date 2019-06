Opposition ehdokas voitti pormestarinvaalit Istanbulissa, kova isku presidentti Erdoganille

Ilkka Timonen, Reuters

Turkin oppositio aiheutti voittamattomana pidetylle presidentti Recep Tayyip Ergdoganille kovan iskun voittamalla Istanbulin pormestarinvaalit.

Ekrem Imamoglu tasavaltalaisesta kansapuolueesta (CHP) sai itselleen yli 54 prosenttia äänistä, kun lähes kaikki äänet oli laskettu, kertoi Turkin radio. Kyseessä oli suurempi voittomarginaali kuin kolme kuukautta sitten.

Edellisten vaalien tulos mitätöitiin Erdoganin islamistiset juuret omaavan AK-puolueen protestien jälkeen. Puolueen mukaan vaaleissa oli ollut laajoja väärinkäytöksiä. Päätöstä järjestää vaalit kritisoitiin Turkin läntisten liittolaisten keskuudessa ja se aiheutti vastalauseita myös kotimaisten vastustajien joukossa. Näiden mukaan maan demokratia oli vaarassa.

Sunnuntaina kymmenet tuhannet Imamoglun kannattajat juhlivat Istanbulin kaduilla sen jälkeen kun entinen liikemies voitti Erdoganin valitseman ehdokkaan lähes 800 000 äänellä.

– Tässä kaupungissa tänään te olette korjanneet demokratian. Kiitos Istanbul, sanoi Imamogly kannattajilleen, jotka tekivät käsillään sydän-merkin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Me tulimme syleilemään kaikkia, Imamoglu sanoi.

– Me rakensimme demokratian tähän kaupunkiin, me rakensimme oikeuden. Lupaan teille, että tässä kauniissa kaupungissa me rakennamme tulevaisuuden.

Vaalikomitea ei ole vielä kertonut virallisista tuloksista, mutta Erdogan on jo onnitellut Imamoglua voitosta. Imamoglun kilpailija Binali Yildirim AK-puolueesta toivotti hänelle onnea pormestarina pari tuntia sen jälkeen kun äänestyspaikat olivat sulkeutuneet.

Erdoganin tiukka kontrolli huolestuttaa

Erdogan on hallinnut Turkkia vuodesta 2003, ensin pääministerinä, sitten presidenttinä. Hänestä on kehittynyt dominoivin hahmo maassa sitten Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin liki vuosisata sitten.

Hänen AK-puolueensa on suosittu uskonnollisten ja konservatiivisten turkkilaisten joukossa. Puolueen johdolla maa on kehittänyt talouttaan vuosikymmenen ajan ja valtavan rakennusohjelman turvin Erdogan on voittanut yli tusinan verran kansallisia ja paikallisia vaaleja.

Talouden laskusuhdanne ja finanssikriisi ovat vähentäneet Erdoganin kannatusta, ja hänen jatkuvasti tiukkeneva kontrollinsa hallinnosta on saanut äänestäjät huolestumaan.