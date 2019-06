Putin vastasi kysymyksiin Moskovassa – valmis keskustelemaan Trumpin kanssa

Riina Rastas

Venäjällä vuosittain järjestettävässä pitkälti käsikirjoitetussa kyselytilaisuudessa keskusteltiin useista asioista Vladimir Putinin johdolla.

Putin otti kantaa muun muassa Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteisiin. Hän sanoi, että keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa vaikeuttaa maan sisäpolitiikka ja erilaiset instituutiot.

Myös Trumpin uudelleenvalinta Yhdysvaltojen 2020 presidenttivaaleissa voisi Putinin mukaan edelleen vaikeuttaa maiden välisiä suhteita.

Venäjän presidentti sanoi olevansa kuitenkin valmis keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, mikäli mahdollisuus siihen tulisi. Keskusteluissa Putin ottaisi esiin kansainvälisen turvallisuuden ja talouden.

Trump odottaa tapaavansa Putinin G20-huippukokouksessa Japanissa myöhemmin tässä kuussa.

Putin totesi, että Yhdysvaltojen Kiinaa vastaan asettamat talouspakotteet ovat yritys heikentää kilpailevan supervallan Kiinan taloutta. Samoin hän näki Huawei -kiistan johtuvan Yhdysvaltojen yrityksestä heikentää Kiinaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Venäjää vastaan asetetut kansainväliset pakotteet Ukrainan tilanteet takia saivat Putinilta kritiikkiä. Putin kielsi Ukrainan Donbass -alueen valloituksen ja sanoi sen olevan valetta.

Kertšinsalmella viime marraskuussa kaapatut ukrainalaiset merimiehet eivät saaneet Putinilta juurikaan sympatiaa. Putin totesi, että ennen ukrainalaisten merimiesten vapauttamista pitäisi miettiä Ukrainassa samassa tilanteessa olevien venäläisten tilannetta ja sen muuttamista.

Putinin kannatuksen on arvioitu laskeneen viime syksystä parikymmentä prosenttia. Venäjällä on uutisoitu, että luottamus Putiniin on alhaisimmillaan 13 vuoteen.

Kannatuslaskun syyksi on esitetty eläkeuudistusta. Lisäksi laskuun on voinut vaikuttaa länsimaiden asettamat pakotteet, kansalaisoikeuksien vähentyminen, matala raakaöljyn hinta ja palkkojen ostovoiman lasku.

Kyselytilaisuudessa Putin myönsi palkojen ostovoiman laskun, mutta sanoi, että ostovoima on vähitellen parantunut.