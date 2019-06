Iran kiisti Yhdysvaltojen syytökset hyökkäyksistä ja syytti sitä sodanlietsonnasta

Katja Ihatsu

Iran sanoi perjantaina, että on huolestuttavaa ja väärin, että Yhdysvallat syyttää sitä iskuista, joiden kohteeksi kaksi säiliöalusta joutui torstaina Omaninlahdella, kertoi Reuters.

Jännitteiden pelätään johtavan selkkaukseen yhdellä maailman keskeisimmistä öljynkuljetusreiteistä.

Yhdysvallat on syyttänyt iskuista Irania. Se julkaisi perjantaina videon, joka sen mukaan todistaa, että Iranin vallankumouskaarti teki iskut,. Niissä norjalaisomisteinen Front Altair -alus syttyi tuleen ja japanilaisomisteinen Kokuka Courageous vahingoittui. Alusten miehistö jouduttiin evakuoimaan. Norjalaisten mukaan aluksen tulipalo oli perjantaina saatu sammutettua.

Yhdysvaltojen mukaan sen ilmavoimien kuvaamalla mustavalkoisella videolla näkyy, kuinka iranilainen vene lähestyy hyökkäyksen jälkeen Kokuka Courageous-alusta ja irrottaa sen kyljestä räjähtämättömän miinan.

Syytöksiä jo aiemmin

– Yhdysvaltojen hallitus arvioi, että Iranin islamilainen tasavalta on vastuussa Omaninlahdella tapahtuneista iskuista, sanoi Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo.

Pompeon mukaan arvio perustuu tiedustelupalvelun arvioon, käytettyihin aseisiin ja vastaaviin aiempiin iskuihin.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania tai sen liittolaisia samalla alueella toukokuun 12. päivä tapahtuneista iskuista, joiden kohteiksi joutui neljä öljytankkeria. Sen mukaan Iran on myös 14. toukokuuta tapahtuneen saudiarabialaisen öljyntuotantoaseman lennokki-iskun takana. Iran on kiistänyt syytökset.

– Iranin syyttäminen on yksinkertaisin ja helpoin tapa Pompeolle ja muille Yhdysvaltojen viranomaisille, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Abbas Mousavi.

– Olemme vastuussa vain kulkuväylän turvallisuuden takaamisesta. Olemme pelastaneet hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden alusten miehistöä niin nopeasti kuin mahdollista, hän sanoi Iranin valtiollisen radion mukaan.

Syytti sodanlietsonnasta

Iran sanoi Yhdysvaltojen ja alueellisten kilpailijoidensa Saudi Arabian ja Arabiemiraattien "lietsovan sotaa" syytöksillään.

Arabiemiraattien ulkoministeri Anwar Gargash kommentoi Twitterissä, että tilanteen kärjistymisen välttämiseksi tarvitaan "viisaita tekoja, ei tyhjiä sanoja".

Yhdysvaltojen ja Euroopan turvallisuusviranomaiset ovat kehottaneet harkintaan johtopäätösten tekemisessä iskujen tekijästä.

Iranin ja Yhdysvaltojen suhteet ovat kiristyneet sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump vetäytyi pois Iranin ydinsopimuksesta.