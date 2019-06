Analyysi: Riippumaton tiedonvälitys ajettu Venäjällä marginaaliin – Toimittaja Ivan Golunovin pidättämisen saama julkisuus kertoo kuitenkin vastarinnan olevan nousussa

Maarit Uber

Tutkivan toimittajan Ivan Golunovin kohtalo ei ole nyky-Venäjällä harvinainen. Lukuisia venäläistoimittajia on viime vuosina häiritty, heidän kimppuunsa hyökätty tai työtä muuten vaikeutettu tai jopa estetty. Jotkut Putinin hallintoa arvostelleet toimittajat ovat kuolleet epäselvissä olosuhteissa.

Myös oppositiovaikuttajia ja ihmisoikeusaktivisteja on kuollut ja heitä on pidätetty keksityin perustein. Tekaistut huumesyytteet ovat yksi keino. Asiaa selittää se, että huumerikoksista langetettavat tuomiot ovat Venäjälläkin pitkiä.

Venäjän sananvapaustilanne on huonontunut koko Vladimir Putinin kauden ajan eli käytännössä vuosituhannen vaihteesta. Tahti on kiihtynyt Putinin kolmannen presidenttikauden alettua keväällä 2012. Kansalaisten muitakin vapauksia on rajoitettu nopeaan tahtiin.

Itsesensuuri on venäläistoimittajien keskuudessa enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Presidentin tekemisistä ja matkoista sen sijaan kerrotaan ihailevaan sävyyn joka ilta tv:n pääuutisissa, yleensä heti lähetyksen alussa.

Perinteisesti valtio on pitänyt hyppysissään etenkin televisiota, jonka kaikki pääkanavat tukevat Kremlin politiikkaa. Televisio on kuitenkin viime vuosina menettänyt merkitystään varsinkin nuorten tiedonhankinnan kanavana, sillä nuoret venäläiset viihtyvät enimmäkseen netissä.

Maan johto onkin tiukentanut viime aikoina otettaan internetistä. Netti säilyi vuosikaudet suhteellisen vapaan tiedonvälityksen kanavana. Nyt myös blogeja, verkkojulkaisuja ja jopa sosiaalisen median julkaisuja rajoitetaan laeilla. Lakeja myös tulkitaan tavalla, joka aiheuttaa maan johtoa arvosteleville helposti ongelmia.

Hallitusta arvostelevia sivustoja on jopa suljettu.

Paikallinen ja alueellinen lehdistö ja radio eivät ole missään vaiheessa joutuneet täysin hallituksen ohjaukseen, sillä ne tavoittavat huomattavasti vähemmän venäläisiä kuin netti ja televisio.

Kriittisiä ääniä löytyykin tätä nykyä lähinnä pienistä, maan johdon merkityksettöminä pitämistä viestimistä.