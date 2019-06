Kun Venäjä hyökkää Suomeen, Ranska saapuu apuun ydinsukellusveneellään – ainakin elokuvassa

Katja Ihatsu

Mitä Euroopan yhteinen puolustus tarkoittaisi oikeassa kriisitilanteessa? Olisiko Ranska valmis ottamaan ydinpelotteensa käyttöön, jos Venäjä hyökkäisi EU-maahan?

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tunnetaan eurooppalaisen puolustusyhteistyön edistäjänä, joka on muistuttanut, ettei EU voi enää laskea puolustustaan Yhdysvaltojen varaan. Kymmenen EU-maan, viimeisimpänä Suomen, allekirjoittamasta interventioaloitteesta huolimatta on yhä epäselvää, miten pitkälle maiden välinen solidaarisuus venyisi tositilanteessa.

Nyt Ranskan elokuvateattereissa pyörii menestyselokuva, joka vastaa kysymykseen epäröimättä. Sen taustatarinassa keskeiseen osaan nousee Suomi.

Le Chant du Loup (suom. Suden huuto) on esikoisohjaus ranskalaiselta Antonin Baudrylta, joka on hypännyt taidealalle korkealta politiikan kulisseista. Ranskan eliittikoulut käynyt Baudry, 44, on tehnyt aiemmin diplomaattiuraa ja toiminut Ranskan entisen ulkoministerin Dominique de Villepinin avustajana.

Antonin Baudry, 44, on entinen ranskaĺaisdiplomaatti, joka käsikirjoitti ja ohjasi Hollywood-budjetin elokuvan. Suomella on elokuvassa keskeinen rooli.

Elokuvassa seurataan ydinsukellusveneen miehistöä, joka saa Ranskan presidentiltä käskyn lähteä turvaamaan Suomea, koska Venäjä on vallannut maalta harvaanasutun, mutta strategisen saaren. Saarta ei mainita elokuvassa nimeltä, mutta kyse on Ahvenanmaasta.

– Olemmeko me valmiita kuolemaan Suomen puolesta, eräs elokuvan sotilaista ihmettelee, johon toinen vastaa, että kysymys on Euroopan puolustamisesta.

Tätä ei kukaan enää kyseenalaista.

– Älkää ottako asetelmaa henkilökohtaisesti, elokuvan ohjannut Baudry varmistelee pariisilaiskahvilassa suomalaisilta toimittajilta heti ensimmäiseksi.

Baudry sanoo elokuvan olevan muistutus siitä, että rauhaa ei tule ottaa itsestäänselvyytenä ja että Eurooppa on haavoittuvainen. Suomi päätyi mukaan, koska se ei ole Nato-maa. Venäjän hyökkäys Suomeen olisi testi EU:lle.

– Päättäisivätkö maat toimia vai olisivatko ne pelkureita? Ranskan presidentin pitäisi tehdä asiassa päätös.

Poliittisten ulottuvuuksien lisäksi Baudry halusi tarkastella joukkotuhoaseita ja sitä, että niiden käytöstä ovat vastuussa ihmiset, joilla on tapana syyllistyä inhimillisiin virheisiin.

– Minulla on pieniä lapsia. Kun näin ensimmäisen kerran ydinaseen, tunsin valtavaa ristiriitaa siitä, että lapset eivät tiedä elävänsä maailmassa, jossa on joukkotuhoaseita.

Elokuvan budjetti on ranskalaisittain korkea, 20 miljoonaa euroa. Sen käsikirjoitusvaiheessa Baudry vietti 25 päivää ranskalaisen sukellusveneen kyydissä. Puolet kohtauksista on kuvattu Ranskan laivaston sukellusveneissä.

Baudry kertoo aiemmista sukellusvene-elokuvista poiketen halunneensa jäljitellä sukellusveneiden ahtautta aidosti myös studiokohtauksissa.

– Vaikka se tekikin kuvaamisesta hankalaa. Mutta ahtaus tekee miesten suhteestä erityisen: he joutuvat jatkuvasti koskettamaan toisiaan esimerkiksi siirtyessään.

Elokuvassa esiintyy Ranskan sukellusveneiden lisäksi myös merivoimien sotilaita. Baudrytä kiehtoi erityisesti aluksen kapteenin oikeana kätenä sukellusveneessä toimiva vesikuuntelija, joka tunnistaa ympäristön elementtejä ja mahdollisia uhkia äänten perusteella.

– Se on harvoja asioita, joissa ihmiselin päihittää koneen. Aluksessa on myös ääntentunnistuslaitteisto, mutta kapteeni tekee päätöksensä varmistamalla asian kuuntelijalta.

Le Chant du Loup -elokuvan on nähnyt yli 1,5 miljoonaa ranskalaista. Mikä Suomen kohtalo lopulta on, siihen Baudry ei halua ottaa kantaa.

Ranskalaisessa keskustelussa elokuvan alkuasetelmaa ei ole kyseenalaistettu. Lännen Median haastattelemat ranskalaiset diplomaattilähteet nostavat elokuvan mielellään esiin keskusteltaessa Suomen roolista eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä.

– Naton 5. artikla on hyvin uskottava. Siihen kuulumattomuus on ongelma, katsokaa vaikka Ukrainaa. Ette ole Naton jäsen, joten apua Natolta ei tule automaattisesti. Olette EU:n jäsen ja olette todistaneet , että artikla 42.7 merkitsee teille jotain tarjoamalla apua heti Pariisin vuoden 2015 iskujen jälkeen. Sen pitäisi toimia molempiin suuntiin, eräs diplomaatti sanoi.

Tuotantoyhtiö Pathé Filmsin mukaan elokuva tulee kesän aikana Suomen Netflixiin.