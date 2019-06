14 leijonaa karkasi eläinpuistosta Etelä-Afrikassa – vain päivä sen jälkeen, kun leopardi tappoi pikkulapsen

Krugerin luonnonpuisto Etelä-Afrikassa päätyi ikäviin otsikoihin jo toistamiseen tällä viikolla. Paikalliset viranomaiset kertoivat perjantaina 14 leijonan lauman päässeen karkuteille puistosta. BBC:n mukaan leijonalauma on nähty lähellä Phalaborwa Foskor -kaivosta maan koillisosassa.

Kansallispuiston eläinhoitajat yrittävät tavoittaa lauman ja palauttaa leijonat takaisin Krugerin kansallispuistoon. Kaivostyöntekijöitä ja paikallisia asukkaita on kehotettu olemaan erittäin varuillaan leijonien varalta. Krugerin kansallispuistossa on yhteensä arviolta noin 1 600 leijonaa. Lähes 20 000 hehtaarin laajuinen puisto on tarkkaan aidattu. Vielä on epäselvää, miten leijonat pääsivät puiston ulkopuolelle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Uutinen karanneista leijonista tuli vain päivä sen jälkeen, kun kansainväliset uutissivustot kertoivat puistossa tapahtuneesta kuolintapauksesta.

Kaksivuotias poika menehtyi torstaina Krugerin kansallispuistossa leopardin hyökättyä tämän kimppuun. Leopardi onnistui ylittämään aidan, jonka takana puiston työntekijän lapsi oli. Lapsi kiidätettiin sairaalahoitoon, mutta menehtyi saamiinsa vammoihin. Puisto kertoi tiedotteessaan vastaavien tapausten olevan erittäin harvinaislaatuisia. Puistonvartijat tappoivat leopardin hyökkäyksen jälkeen.