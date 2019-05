Intiassa naiset pääsevät omiin metrovaunuihin tai jopa alkoholimyymälöihin – "Voin istua rauhassa ilman, että joku alkaa hinkkaamaan reittä"

Pia Heikkilä

New Delhi

Tavallinen arki-iltapäivä Delhin metrossa. Naisille tarkoitettu vaunuosastossa on hiljaista, vain ilmastointilaitteet puhaltavat täysillä.

Lattialla leikkivä kolmevuotias taapero on vaunun ainoa miespuolinen.

Niharika Singh on matkalla töihin iltavuoroon paikalliseen tietokoneyritykseen Gurgaonissa. Hän matkustaa aina naisten vaunussa.

– Täällä saa olla rennommin, eikä kukaan tuijota. Voin istua rauhassa ilman, että joku alkaa hinkkaamaan reittä, Singh sanoo.

23-vuotia nuori nainen asuu intialaiseen tapaan vanhempien luona naimisiinmenoon saakka, jonka jälkeen hän muuttaa sulhasen perheen luokse asumaan.

Naisia valvoo Intiassa usein miespuolinen sukulainen.

Myös Singhin perhe käyttää apunaan puhelimeen asennettua seurantasovellusta, kun Niharika Singh matkaa illalla kotiin. Paluumatka iltavuorosta sujuu työpaikan järjestämällä bussikuljetuksella.

Singhin perhe ei salli hänen liikkuvan yksin illalla.

– Veljeni tulee aina mukaan, koska Delhi ei ole turvallinen paikka naisille, hän sanoo.

Intian naisten heikko turvallisuus nousi otsikoihin vuonna 2012. Tuolloin 23-vuotias Jyoti Singh kuoli joukkoraiskauksessa saamiinsa vammoihin.

Julma tapahtuma on tehnyt naisista turvallisuustietoisia. Naisia ei näy iltaisin ulkona, ja joukkoliikenteen kulkuneuvot ovat melkein yksinomaan miesten käytössä.

Intiaan on rakennettu vain naisille tarkoitettuja tiloja. Linja-autoissa, takseissa, junissa ja jopa hotelleissa on eristetty alueita, joihin on pääsy vain naisille.

Maassa toimii myös naisille oma pankki sekä useita matkatoimistoja.

Delhistä löytää jopa naisille suunnatun alkoholimyymälän.

Viranomaiset ovat lisänneet valvontaa, hätäpuhelimia ja katuvalaistusta.

Seksuaalisesta väkivallasta ilmoittaminen on lisääntynyt siihen kohdistuneen huomion ansiosta. Delhin poliisin mukaan raiskaustapauksista ilmoittaminen on noussut yli neljänneksen.

Rangaistuksia on myös kiristetty: raiskauksesta voi saada jopa kuolemantuomion.

Naisten erottaminen miehistä ei ole kaikkien mielestä se oikea ratkaisu.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Keskustelua on etenkin viime aikoina herättänyt suunnitteilla oleva puisto vain naisille Gurgaonissa, Delhin kupeessa sijaitsevassa satelliittikaupungissa.

Monien mielestä naisten puisto ei lisää turvallisuutta, päinvastoin, se saattaa houkutella ahdistelijoita.

– Jos naisia ei näy yhteiskunnassa, häirintä voi lisääntyä entisestäänkin koska miehet eivät ole tottuneet näkemään naisia, sanoo tutkija Meenakshi Gohain Delhin yliopistosta.

Erottelu yhteiskunnassa hidastaa sitä vähääkin edistystä, jota Intian naiset ovat saaneet koulutuksessa ja työelämässä viimeisten vuosikymmenten aikana.

– Eristämällä naiset miehistä rajoitetaan heidän liikkumavapauttaan ja palataan ajassa takaisinpäin, jolloin naisten paikka oli kotona, Gohain sanoo.

– Muutoksen pitää lähteä miehistä. Miesten tulisi muuttaa käytöstään eikä naisten.

Intian yhteiskunnassa patriarkaalisuudella on vuosisatoja vanhat juuret, joiden ansiosta tavat ja kulttuurit ovat säilyneet muuttumattomina.

Temppeleissä ja moskeijoissa naisia on pidetty vähempiarvoisina eristämällä heidät tai eväämällä heiltä pääsy pyhiin paikkoihin.

Kouluissa tytöt on eristetty pojista.

Perheet suosivat poikavauvoja ansaintapotentiaalin ansiosta, ja tyttösikiöiden abortointi on vieläkin verraten tavallista.

Järjestetyt avioliitot ovat hyvin yleisiä. Koska sosiaaliturvaa ei ole, köyhän perheen ainoa mahdollisuus on naittaa tytär varakkaalle aviomiehelle, jonka perhettä hän joutuu palvelemaan. Näin naisen tilaa ja liikkumisvapautta rajoitetaan avioliitolla.

Niharika Singhin mielestä naisten omat tilat on tervetulleita, sillä hänen mielestään etenkin paikoissa, jossa on paljon ihmisiä, voi tapahtua kähmintää.

Singh kertoo kokeneensa häirintää edellisessä työpaikassa Whatsapp-viestisovelluksen kautta, mutta hän ei raportoinut asiaa eteenpäin.

– Miksi tekisin sen? Pomoni oli mies, joka tuskin olisi uskonut minua.