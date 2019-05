Eurovaalipäivän yllä leijui arvailu Mayn erosta

Katja Ihatsu

Seppo Ylönen

Britannia äänesti torstaina europarlamenttivaalien ensimmäisenä äänestyspäivänä samaan aikaan, kun paineet pääministeri Theresa Mayn eroilmoitukselle kiihtyivät.

May kertoo eropäivänsä perjantaina, kirjoitti brittilehti The Times Reutersin mukaan. Usean brittimedian mukaan Mayn tuki oman konservatiivipuolueen sisällä on huvennut olemattomiin.

Ellei May kerro erostaan perjantaina, puolue äänestää pääministerin luottamuksesta, ilmoitti konservatiivipuolueen 1922-komitean puheenjohtaja Graham Brady torstaina The Guardianin mukaan.

Neljäs äänestys Mayn neuvottelemasta erosopimuksesta siirtyi eteenpäin, hallituksen edustaja Mark Spencer kertoi torstaina. Lakiesitys julkistetaan parlamentille ensi viikolla.

May ei torstaina reagoinut kiihtyviin vaatimuksiin eroamisilmoituksesta. Hän sanoi tiedottajansa välityksellä keskittyvänsä brexitin loppuunsaattamiseen, kertoi Reuters.

– Pääministeri kuuntelee kollegoidensa mielipiteitä lakiesityksestä ja siitä käydään keskusteluja, Mayn tiedottaja sanoi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Myös kesäkuulle suunniteltu Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Britannian-vierailu on toteutumassa ja May odottaa Trumpin vastaanottamista, tiedottaja sanoi.

Keskiviikkona brittihallituksesta lähti jälleen uusi jäsen. Tällä kertaa vuorossa oli Andrea Leadsom, parlamentin alahuoneen johtaja, joka ilmoitti erostaan kirjeellä.

Hän perusteli eroaan sanomalla, ettei voinut hyväksyä pääministeri Mayn uusinta brexit-linjausta. Mayn tarjouksessa on Leadsomin mukaan "elementtejä, joita en voi hyväksyä. Ne eivät ole brexitiä". BBC:n lähteiden mukaan luvassa on lisää ministerieroja samasta syystä.

May on luvannut, että parlamentti saa äänestää uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä, jos se hyväksyy sopimuksen. Parlamentti on hylännyt Mayn neuvotteleman sopimuksen jo kolmesti. Viime äänestyksen alla May lupasi erota, jos sopimus olisi hyväksytty.