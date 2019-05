Eurovaaliäänestyspäivän yllä leijui arvailu Mayn eroilmoituksesta – May keskittyy "brexitin loppuunsaattamiseen"

Katja Ihatsu

Britannia äänesti torstaina europarlamenttivaalien ensimmäisenä äänestyspäivänä samaan aikaan, kun paineet pääministeri Theresa Mayn eroilmoitukselle kiihtyivät.

May kertoo eropäivänsä perjantaina, kirjoitti brittilehti The Times Reutersin mukaan. Usean brittimedian mukaan Mayn tuki oman konservatiivipuolueen sisällä on huvennut olemattomiin.

Ellei May kerro erostaan perjantaina, puolue äänestää pääministerin luottamuksesta, ilmoitti konservatiivipuolueen 1922-komitean puheenjohtaja Graham Brady torstaina The Guardianin mukaan.

Puolueen entinen puheenjohtaja Iain Duncan Smith yllytti lehden mukaan koko Mayn kabinettia eroamaan kerralla, jos ensi viikon EU-erosopimusäänestys julkistetaan perjantaina.

"May keskittyy brexitiin"

May ei reagoinut eroamispaineisiin torstaina, vaan kertoi tiedottajansa välityksellä keskittyvänsä edelleen brexitin loppuunsaattamiseen, kertoi Reuters.

– Pääministeri kuuntelee kollegoidensa mielipiteitä erosopimuksesta ja siitä käydään keskusteluja, Mayn tiedottaja sanoi.

Myös ensi viikolle suunniteltu Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Britannian-vierailu on toteutumassa ja May odottaa vierailua, tiedottaja sanoi.

Erosopimusäänestys siirtyy

Britannian hallitus tiedotti lykkäävänsä ensi viikon EU-erosopimusäänestystä..

Brittiparlamentin oli tarkoitus ensi viikolla äänestää neljännen kerran EU-erosopimuksesta. May on luvannut, että parlamentti saa äänestää uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä, jos se hyväksyy sopimuksen.

Parlamentti on hylännyt Mayn neuvotteleman sopimuksen jo kolmesti. Viime äänestyksen alla May lupasi erota, jos sopimus olisi hyväksytty. Sopimus ei ole kerännyt lisätukea neljännen äänestyksen lähestyessä, päinvastoin.

Monet Mayn brexit-linjaa aiemmin tukeneet sanovat keskiviikkona eronneen hallituksen jäsenen Andrea Leadsomin tavoin, etteivät voi hyväksyä suunnitelmaa toisesta kansanäänestyksestä.

