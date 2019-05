USA:n osavaltio sallii ihmisruumiin kompostoinnin vaikka puutarhan lannoitteeksi

Seppo Ylönen

Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitsevasta Washingtonin osavaltiosta tuli ensimmäinen amerikkalaisosavaltio, joka sallii ihmisruumiin kompostoinnin kuoleman jälkeen.

Uuden lain mukaan asukkaat voivat valita läheistensä hautaustavaksi myös sen, että ruumis kompostoidaan niin, että prosessin jälkeen sitä voidaan käyttää vaikka kukkien, vihannesten tai puiden istuttamiseen.

Osavaltion kuvernöörin Jay Insleen tiistaina allekirjoittamista laista raportoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ihmisruumiin kompostointi on vaihtoehto ruumiin polttamiselle krematoriossa tai perinteiselle arkkuhautaukselle. Se on käyttökelpoinen menetelmä suurissa kaupungeissa, missä on pulaa hautapaikoista. Se on myös ympäristöystävällinen.

Ympäristöystävällisessä hautauksessa ei käytetä arkkuja.

Katrina Spade on perustanut Washingtonin osavaltioon yrityksen, joka auttaa ihmisruumiin kompostoinnin käytännön järjestelyissä.

Kompostointiprosessissa ruumis asetetaan kuusikulmaiseen teräsastiaan, joka on täytetty alfalfa-kasveilla, puulastuilla ja oljilla. Astia suljetaan ja sisällön annetaan kompostoitua luonnollisella tavalla 30 vuorokautta. Tuloksena on kaksi kottikärryllistä maa-ainesta.

Spaden mukaan kompostointiprosessi on luonnollinen, turvallinen ja kestävän kehityksen mukainen. Siinä tulee huomattavia säästöjä hiilipäästöissä ja maa-alan käytössä, Spade selvitti ranskalaiselle AFP-uutistoimistolle.

Toinen menetelmä on niin sanottu "sienipuku". Kokovartalopuku on tehty puuvillasta, johon on yhdistetty tiettyjä kasvatettuja sieniä.

Menetelmän kehittäjä Jae Rhim Lee sanoo, että sienipuku vähentää polttohautauksessa ja perinteisessä hautauksessa ympäristöön leviäviä myrkkyjä kuten lyijyä ja elohopeaa.

Hollywood-näyttelijä Luke Perry haudattiin toukokuun alussa sienipukuun, mikä oli sydänkohtaukseen kuolleen 52-vuotiaan näyttelijän oma toive. Fox Newsin mukaan ympäristöystävällinen sienipuku maksaa 1 500 dollaria.

Ruumiin kompostointi on sallittu Ruotsissa. Britanniassa puolestaan on sallittu hautaus ilman arkkua tai biohajoavassa arkussa.