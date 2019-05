Istuva hallitus on ottamassa yllätysvoiton Australian vaaleissa

Sari Rautanen

Australiassa konservatiivipuolue on voittamassa lauantaina käydyt parlamenttivaalit. Hallituksessa istuvat konservatiivit olivat saamassa selvän voiton työväenpuolueesta lukemin 74–65, kun 66,5 prosenttia äänistä oli laskettu.

Paikallinen yleisradioyhtiö ABC arvioi, että lopullinen tulos ei välttämättä riitä enemmistöhallituksen muodostamiseen. Keskusta-oikeistolaisella puolueella olisi kuitenkin enemmän paikkoja kuin työväenpuolueella.

Konservatiivien menestys on yllätys, sillä viimeisimmissä ennen vaaleja tehdyissä kyselytutkimuksissa oppositiossa oleva työväenpuolue oli ottamassa niukan voiton. Työväenpuolueen pääteema vaaleissa oli ilmastonmuutoksen torjuminen, kun taas konservatiivit tukivat voimakkaasti hiilen tuotannon säilyttämistä.

Konservatiivipuolue on johtanut maata vuodesta 2013. Australiassa on noin 17 miljoonaa äänestäjää. Äänestäminen on pakollista.