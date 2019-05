May aikoo erota, jos neljäskin brexit-äänestys menee mönkään – kesäkuun alku on Britanniassa merkittävä, myös Trump vierailee

Tanja Nuotio

Britannian pääministeri Theresa May jättää tehtävänsä kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jos seuraavassa brexit-äänestyksessä ei tule hänen kannaltaan toivottua tulosta.

The Guardian uutisoi, että May on hyväksynyt aikataulun lähdöstään, ja parlamentin jäsenet uskovat, että hän käynnistää kilpailun pääministerin paikasta vielä ennen kesää.

Helsingin Sanomien mukaan May aikoo viedä Britannian erosopimuksen parlamentin äänestettäväksi kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kyseessä on neljäs kerta, kun parlamentti äänestää sopimuksesta. Aiemmilla kerroilla sopimusta ei ole saatu läpi.

Vaikutusvaltaisen 1922-komitean puheenjohtaja Graham Brady sanoo The Guardianissa, että May sopisi uuden pääministerin valinnan aikataulusta heti sen jälkeen, kun hänen ajamansa brexit-sopimus tulisi parlamenttiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Toinen komitean jäsen kertoi Mayn nyt ymmärtäneen, että hänen olisi nimettävä pikainen päivämäärä lähdölleen.

Ilta-Sanomien mukaan vaikutusvaltainen 1922-komitea edustaa konservatiivipuolueen niin sanottuja takapenkkiläisiä: parlamentin alahuoneen jäseniä, joilla ei ole ministerinsalkkua eikä muuta virkatehtävää hallituksessa.

Kauppalehden mukaan May on ilmoittanut, että pitkään odotettu uusi brexitin parlamenttikäsittely alkaa todennäköisesti vasta 4. tai 5. kesäkuuta. Hän toisi nyt äänestykseen suoraan lakiluonnoksen EU-erosta, eikä hakisi ensin hyväksyntää sopimukselle.

The Guardianin mukaan entinen ulkoministeri Boris Johnson iloitsi torstaina, että tavoittelee ilman muuta Mayn paikkaa. Johnsonin mukaan tilaa on nyt kuitenkin jopa 20 ehdokkaalle.

Kesäkuun ensimmäisestä viikosta on tulossa poliittisesti merkittävä Britanniassa, sillä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja tämän vaimon Melania Trumpin on määrä vierailla maassa 3.–5. kesäkuuta.

Britanniassa järjestetään europarlamenttivaalit.

– Pääministeri Theresa May pahoittelee syvästi, että Britannia ei lähtenyt EU:sta ajoissa, eli 29. maaliskuuta mennessä, minkä seurauksena maan on nyt osallistuttava Euroopan parlamentin vaaleihin, sanoi Mayn tiedottaja The Guardianin mukaan viime viikon torstaina 9.5.

– Pääministeri ymmärtää, että monet kansalaiset ovat kovasti turhautuneita.

May toivoi tuolloin, että brexit-sopu toteutuu parlamentissa, ennen kuin uuden EU-parlamentin jäsenet aloittavat. Uusi Euroopan parlamentti aloittaa kautensa heinäkuun 1. päivänä.