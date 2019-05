Näkökulma: EU-komission puheenjohtajaa ei Brysselin kärkiehdokasväittelystä löytynyt - Itsekritiikkiä EU:sta tulee nyt monilta puolueilta

Tausta

Kuusi

väittelijää

Euroopan parlamentissa edustettuina olevista poliittisista ryhmistä kuusi on asettanut EU-vaaleja varten kärkiehdokkaan. Joillakin kärkiehdokkaita on kaksi, ja he ovat puolueidensa vaalikampanjoiden vetäjiä.

Esimerkiksi vihreiden Bas Eickhout ja Ska Keller vuorottelevat kärkiehdokasesiintymisissä.

Ehdokkaat ovat tässä listattuina edustamansa puolueen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Lisäksi on mainittu puolueen nykyinen ja EU-parlamentin huhtikuun vaaliennusteen mukainen meppien määrä.

Manfred Weber, Euroopan kansanpuolue (EPP), 217 meppiä, ennuste 180.

Weber, 46, aloitti poliittisen uransa vuonna 2002 alueellisessa parlamentissa. Hänet valittiin Euroopan parlamenttiin 2004. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut EPP-ryhmän puheenjohtajana. Hänellä on tutkinto luonnontieteistä Münchenin teknisestä yliopistosta.

Frans Timmermans, Euroopan sosialidemokraattinen puolue (PES), 187 meppiä, ennuste 149.

Timmermans, 57, toimii tällä hetkellä Euroopan komission ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hänet valittiin Alankomaiden toiseen kamariin 1998. Vuosina 2007-2010 hän toimi Alankomaiden ulkoasioiden valtiosihteerinä ja vuosina 2012-2014 ulkoministerinä. Timmermansilla on tutkinto ranskan kielestä ja kulttuurista Radboudin yliopistosta.

Jan Zahardil, Euroopan konservatiivien ja reformistien liitto (ACRE), 76 meppiä, ennuste 66.

Zahardil, 55, on Euroopan parlamentin jäsen ECR-ryhmässä ja toimii myös Euroopan konservatiivien ja reformistien liiton puheenjohtajana. Ennen Euroopan parlamenttia hän toimi Tšekin edustajainhuoneen jäsenenä. Zahardil on tutkija ammatillaan ja hänellä on tutkinto tekniikan alalta Prahan yliopistosta.

Margrethe Vestager, Euroopan liberaalidemokraattien liitto (ALDE), 68 meppiä, ennuste 76.

Vestager, 51 (Radikale Venstre, Tanska), on toiminut vuodesta 2014 alkaen kilpailuasioista vastaavana komissaarina. Tätä ennen hän toimi Tanskan talous- ja sisäasioista vastaavana ministerinä (2011) ja koulutusministerinä (1998). Hän on valmistunut taloustieteistä Kööpenhaminan yliopistosta.

Ska Keller, Euroopan vihreät (EGP), 52 meppiä, ennuste 57.

Keller,36, (Bündnis 90/Die Grünen, Saksa) opiskeli islamin, Turkin ja juutalaisuuden tutkimusta Berliinin vapaassa yliopistossa ja Istanbulin yliopistossa. Hänet valittiin Euroopan parlamenttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2009 ja hän toimi Euroopan vihreiden kärkiehdokkaana vuoden 2014 EU-vaaleissa. Keller on lisäksi Vihreiden ryhmän toinen puheenjohtaja Euroopan parlamentissa.

Nico Cué, Euroopan vasemmistopuolue (EL), 52 meppiä, ennuste 46.

Cué, 62, (Liège, Belgia) on tärkeä henkilö ammattiyhdistysliikkeessä sekä Walloniassa että kansainvälisesti. Hän toimi terästyöntekijöiden pääsihteerinä Belgian ammattiyhdistysliitossa 12 vuoden ajan.