Ulkoministeriö: Suomi tuomitsee voimakkaasti Uuden-Seelannin terrori-iskun

Taneli Koponen

Ulkoministeriö on julkaissut Twitterissä viestin, jossa tuomitaan voimakkaasti Uudessa-Seelannissa tapahtunut terrori-isku. Vietissä tekoa luonnehditaan raukkamaiseksi. Suomi esittää myös syvimmät surunvalittelut uhrien perheille ja ystäville ja kaikille ihmisille, joita tragedia on liikuttanut.

Poliisin mukaan 49 ihmistä kuoli kahteen moskeijaan kohdistuneessa ampumisessa Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa Christchurchin kaupungissa. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Iskut tapahtuvat perjantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Poliisipäällikkö Mike Bushin mukaan neljä henkeä on pidätetty ampumisiin liittyen. Heistä kolme on miehiä ja yksi nainen. Poliisilla ei ole kuitenkaan varmuutta, että kaikki ampujat olisi saatu kiinni. Etsinnöissä on löytynyt myös omatekoisia räjähteitä.

Uuteen-Seelantiin on julistettu korkeimman luokan kansallinen hätätila. Australian poliisi on tunnistanut yhden ampujan ja kyseessä on 28-vuotias australialainen mies. Ampuja julkaisi verkossa linkin manifestiinsa.