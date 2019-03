Mitä Uuden-Seelannin moskeijaiskusta tiedetään?

Lea Peuhkuri

Ainakin 49 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut vakavasti, kun aseistautuneet hyökkääjät avasivat tulen kahdessa moskeijassa Christchurchissa Uudessa-Seelannissa perjantaina.

Asiasta kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Isku tehtiin kahteen moskeijaan. Yhdessä moskeijassa kuoli 41 ihmistä ja toisessa seitsemän. Yksi ihminen kuoli sairaalassa.

Ensimmäiset tiedot iskusta tulivat Al Noorin moskeijasta, joka sijaitsee Christchurchin keskustassa. Kaupungissa on lähes 380 000 asukasta.

Alustavien tietojen mukaan hyökkääjät iskivät ensin miesten rukoushuoneeseen moskeijassa, sitten naisten puolelle. Isku tuli, kun ihmiset moskeijassa rukoilivat polvillaan.

Iskusta selvinneet kertovat, että uhreja ammuttiin päähän ja rintaan.

Toinen moskeija Linwoodin lähiössä on myös evakuoitu.

Poliisin mukaan hyökkääjät olivat myös asettaneet räjähteitä kulkuneuvoihin.

Poliisi on ottanut kiinni kolme miestä ja yhden naisen. Poliisin mukaan myöhemmin on käynyt ilmi, että yksi heistä ei liittynyt iskuun.

Poliisi epäilee, että iskuun osallistuneita epäiltyjä on yhä vapaalla.

Yksi mies, joka on iältään lähes 30-vuotias, on asetettu syytteeseen, ja hän joutuu oikeuden eteen Christchurchissa lauantaina.

– On selvää, että tätä voi kutsua vain terrori-iskuksi, pääministeri Jacinda Ardern sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Australian pääministeri Scott Morrison sanoi, että yksi pidätetyistä on Australian kansalainen ja että hän on "äärioikeistolainen väkivaltainen terroristi".

Miehen uskotaan myös kirjoittaneen äärioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen manifestin. Uutistoimisto Reutersin mukaan siinä puhutaan "valkoisesta kansanmurhasta", joka on rasististen ryhmien termi maahanmuutolle.

Asemies oli lähettänyt reaaliaikaista videokuvaa, kun hän ampui ihmisiä moskeijassa. Poliisi on pyytänyt, että ihmiset eivät jakaisi tätä videota verkossa.

Facebook kertoi, että se on poistanut ampujan Facebook- ja Instagram-tilit.

Silminnäkijän mukaan yksi asemies oli vaaleatukkainen, ja hänellä on päässään kypärä ja päällään luotiliivi.

Haavoittuneita on tuotu Christchurchin keskussairaalaan, jossa on suuri määrä poliiseja vartioimassa. Sairaalassa hoidetaan arviolta 48:aa iskuissa loukkaantunutta. Heidän joukossaan on lapsia.

Aiemmin poliisi tyhjensi kaupungin keskustassa aukion, jossa tuhannet lapset osallistuivat ilmastomarssille.

Koulut sulkivat ovensa ennen kuin vanhemmat pääsivät hakemaan lapsensa.

Viranomaiset ovat pyytäneet kaikkia Uuden-Seelannin moskeijoita sulkemaan ovensa toistaiseksi.

