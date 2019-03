Moskeijoissa ammuttu Uudessa-Seelannissa – Useita kuolonuhreja, poliisi on ottanut neljä epäiltyä kiinni

Taneli Koponen

Useita ihmisiä on kuollut kahdessa moskeijassa sattuneessa ampumistapauksessa Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa Christchurcin kaupungissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters sekä sanomalehti The New Zealand Herald-verkkosivuillaan. Arviot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat yhdeksästä useisiin kymmeniin.

Poliisipäällikkö Mike Bushin mukaan neljä henkeä on pidätetty ampumisiin liittyen. Heistä kolme on miehiä ja yksi nainen. Poliisilla ei ole kuitenkaan varmuutta, että kaikki ampujat olisi saatu kiinni. Etsinnöissä on löytynyt myös omatekoisia räjähteitä. Iskut tapahtuvat perjantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Bush sanoi toimittajille olevansa tietoinen siitä, että videoaineistoa Al Noor Moskovan ampumisesta on julkaistu sosiaalisessa mediassa. Poliisi tekee hänen mukaansa kaikkensa saadakseen aineiston poistettua. The New Zealand Heraldin mukaan yksi ampujista on julkaissut manifestin.

Pääministeri Jacinda Ardern sanoi, että kyseessä on yksi Uuden-Seelannin historian synkimmistä päivistä.

Uutinen päivittyy