USA:kin kieltää turmakonetyypin lennot – Trump ilmoitti asiasta itse

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt Boeing 737 Max -tyypin matkustajakoneet lentokieltoon myös Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Trump ilmoitti ratkaisusta Valkoisessa talossa illalla Suomen aikaa. Kielto koskee sekä alatyyppejä 8 ja 9.

Trumpin mukaan päätöksen takana olivat myös Yhdysvaltain ilmaturvallisuusvirasto FA ja koneen valmistaja Boeing.

Konetyypin kone on tuhoutunut tuhoisissa turmissa viime syksynä Indonesiassa ja viikonloppuna Etiopiassa. Sen käytön ovat kieltäneet varotoimena jo aiemmin muun muassa EU-maat, Australia, Kanada ja aivan ensimmäisenä Etiopia.

Lentokielto on vakava isku sen valmistaneelle Boeing-yhtiölle. Asiaan liittyvä päätöksenteko on sivunnut myös kauppapolitiikkaa. Boeingin merkittävin kilpailija on eurooppalainen Aerobus ja vähäisempi kanadalainen Bombardier. Trump on aiemmin julkisesti moittinut Kanadaa piilotuesta yhtiölle.