Näkökulma: Palestiinalaiset pakolaiset Syyriassa – tarina epätoivosta ja rohkeudesta

Pierre Krähenbühl

Viimeisimmällä vierailullani Yarmoukin pakolaisleirillä Damaskoksessa kohtasin tuhoja, jollaisia en koskaan ennen kolmen vuosikymmenen aikana ole todistanut työskennellessäni sota-alueilla ympäri maailmaa.

Seisoessani näillä tuhon kentillä näin kaikkialla merkkejä anteeksiantamattoman konfliktin kauhistuttavista inhimillisistä kustannuksista, jotka ovat tuhonneet miljoonien syyrialaisten elämän. Sain myös muistutuksen siitä, mikä tekee palestiinalaisten pakolaisten tragediasta Syyriassa niin erityisen.

Nuoret, Yarmoukissa ennen sotaa kasvaneet palestiinalaiset olisivat viettäneet elämänsä ensimmäiset vuodet yrittäen ymmärtää perheidensä historiaa ja tarinoita. Niissä lähdetään kaupungeista, joiden nimet nuoret tietävät, mutta joita he eivät ole ikinä nähneet.

Nuoret kuuntelisivat vanhempiensa ja isovanhempiensa muisteluja, ja kaipaisivat oikeudenmukaista ratkaisua ahdinkoonsa.

He tietäisivät myös, että ennen sotaa Syyriassa heidän vanhemmillaan oli kunnia olla työllistettyjä tai pyörittää omaa liiketoimintaansa. Toisin sanoen vanhemmilla oli mahdollisuus tulla toimeen omillaan ja pitää huoli omista tarpeistaan. He lähettivät lapsensa YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestön (UNRWA) kouluihin ja käyttivät terveyskeskuksiamme, mutta eivät muuten olleet riippuvaisia avusta tai hätäpalveluista.

Kun konflikti alkoi ja taistelu nielaisi useita palestiinalaispakolaisten vuosikymmeniä asuttamia naapurustoja, nuorista tuli jälleen uusi hävityksen traumatisoima palestiinalaissukupolvi. Perheidensä tarinoiden vuosilta 1948 ja 1967 lisäksi nuoret kohtasivat nyt omat dramaattiset kokemuksensa menettäen perheenjäseniään, ystäviään ja naapureitaan sekä kotinsa ja toimeentulonsa.

Yarmoukissa vuonna 2011 asuneesta 160 000:sta palestiinalaispakolaisesta vain 8 000 oli jäljellä leirissä viimeisten kuukausien aikana, kun leirin hallinnasta taisteltiin vuonna 2018. Niin ylpeinä siitä, mitä he olivat rakentaneet ja niin järkyttyneitä siitä, mitä ei enää ollut olemassa, he kutsuivat Yarmoukia ”meidän pieneksi Palestiinaksemme”.

Syyrian konflikti on vaikuttanut myös muihin Syyriassa oleskeleviin palestiinalaispakolaisiin. Aikaisemmin heitä oli 560 000 maanlaajuisesti, enimmäkseen Aleppossa, Homsissa, Hamassa, Latakiassa, Damaskoksessa ja Dera’assa. Nyt jäljellä on enää 440 000 palestiinalaista, joista yli puolet ovat joutuneet siirtymään kotiseuduiltaan, ja joista lähes kaikki tarvitsevat jatkuvaa humanitaarista apua. Arviolta 120 000 palestiinalaispakolaista on paennut Syyriasta Libanoniin ja Jordaniaan, mutta myös Turkkiin ja siitä eteenpäin vuoden 2011 jälkeen.

UNRWA on ylläpitänyt palvelujaan mahdollisuuksien mukaan sodan kauhujen keskellä, sopeutuen Syyrian konfliktin jatkuvasti muuttuvaan luonteeseen. Kriittisimpien vaiheiden yli koulut ja klinikat auki pitäneen henkilökuntamme osoittama rohkeus ja omistautuminen on osoittautunut kohtalokkaaksi, sillä 18 UNRWA:n työntekijää on kuollut ja 28 ollut kadoksissa konfliktin alkamisesta lähtien.

Merkittävää on se, että tuhojen keskeltä on löytynyt myös aivan erityisiä selviytymistarinoita ja saavutuksia. Vuonna 2018 nuori 9-luokkalainen UNRWA-koululainen, Aya Abbas, oli Syyrian kansallisissa kokeissa parhaiten suoriutunut opiskelija. Aya syntyi Yarmoukissa, mutta joutui nuorena pakenemaan leiriltä perheensä kanssa. Valtavista vastoinkäymisistä huolimatta hän ei luovuttanut, vaan opiskeli tunnollisesti ja menestyi yli odotusten.

Hänen tarinansa edustaa monin tavoin kaikkien palestiinalaispakolaisten tarinoita: he ovat usein joutuneet kohtaamaan valtavaa yksilöllistä tai kollektiivista kärsimystä, mutta eivät ole ikinä luovuttaneet. Aya toimii myös esimerkkinä Palestiinan pakolaisten sitoutumisesta koulutukseen, alaan, jossa he jatkuvasti pärjäävät hienosti ja inspiroivat muita.

Syyrian konfliktin aikana UNRWA on osoittanut olevansa vakaa ja sitoutunut vahvasti koulutuksen järjestämiseen suuressa hätätilanteessa. Kun kouluihin ei ollut pääsyä, jaoimme itseopiskelumateriaaleja ja lähetimme koulutusohjelmia Gazalaiselta tv-asemalta.

Vaikka UNRWA kohtasi pahimman taloudellisen kriisinsä viime vuonna, päätimme olla hylkäämättä palestiinalaispakolaisia Syyriassa. Aidon riemun hetki koitti, kun kumppaniemme ja lahjoittajiemme korvaamattoman tuen avulla pystyimme aloittamaan kouluvuoden ajallaan 50 000 oppilaalle syyskuussa 2019.

Niin Yarmoukissa kuin muillakin Syyrian pakolaisleireillä asuvat palestiinalaiset haluavat palata hiljalleen koteihinsa. Pakolaisten turvallista ja omaehtoista kotiinpaluuta koskevien keskustelujen lomassa UNRWA harkitsee koulujen, terveyskeskusten ja muiden Yarmoukissa sijaitsevien laitosten uudelleenrakentamista tai kunnostamista, sillä ne ovat kaikki joko täysin tuhoutuneet tai pahasti vahingoittuneet taisteluissa. Olemme jälleenrakentaneet menestyksekkäästi muilla leireillä ja tutkimme kaikki mahdollisuudet parantaa konfliktin syvästi ravisuttaneen yhteisön elämää.

Olemme sen velkaa Ayalle ja niin monille muille. Emme voi luovuttaa.

Käännös: Sini Harvo

Kirjoittaja on UNRWA:n eli YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestön pääkomissaari.