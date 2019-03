Svt: Villiintynyt nautalauma terrorisoi pientä ruotsalaiskylää Smålandissa

Aitauksistaan karanneet naudat terrorisoivat pientä kylää Alvestan kunnassa Ruotsin Smålandissa, kertoo Ruotsin television paikallistoimitus, SVT Småland.

Noin 20 naudan lauma pyörii muun muassa ihmisten puutarhoissa ruokaa etsiessään. Vapaana pitkin teitä juoksenteleva lauma on myös liikenneturvallisuusriski.

Nautojen omistajaa ei ole useista yrityksistä huolimatta tavoitettu.

– Näiden nautojen kanssa on ollut ongelmia jo usean vuoden ajan ja olemme saaneet niistä tarpeeksemme, yksi seudun asukkaista sanoo SVT Smålandille.

Laumassa on lehmiä, hiehoja ja sonneja. Kyläläiset ovat raivoissaan siitä, että omistajaa ei ole tavoitettu.

– Toissapäivänä lauma seisoi jälleen pihallani. Eläimet ovat villiintyneitä ja lähtevät heti pakoon, kun ihminen lähestyy niitä, kyläläinen kertoo Ruotsin televisiolle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Laumasta on tehty eläinsuojeluilmoitus paikalliseen lääninhallitukseen, mutta useista yrityksistä huolimatta viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä eläinten omistajaan.

Kyläläisten mukaan nautalauma on aiheuttanut ongelmia vuosien ajan. Lääninhallitus on ollut yhteydessä nautojen omistajaan jo aiemmin. Nyt vapaana liikkuvasta laumasta on kärsitty kesästä lähtien.

– Eläinten katsotaan kärsivän, koska niille ei ole järjestetty ruokaa ja vettä. Ne ovat vaaraksi ihmisille, koska ne juoksevat vapaana maanteillä, Stina Frank kertoo paikallisesta lääninhallituksesta.

Salassapitosäännösten vuoksi hän ei voi kertoa, miten lääninhallitus aikoo asiassa toimia.