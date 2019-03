Libyassa tapettujen egyptiläisten kristittyjen kotikylä on suosittu matkakohde

Al Our

Päivi Arvonen

Egyptiläiset saivat viime keväänä Libyasta takaisin islamisti-terroristien vuonna 2015 tappamien egyptiläiskristittyjen ruumiit. Terroristit olivat videoineet uhrien kurkun katkaisemisen.

Tapettujen hautapaikasta muodostui nopeasti suosittu pyhiinvaelluskohde.

Minyan maakunta Kairon eteläpuolella tunnetaan yhtenä Egyptin köyhimmistä alueista. Sen maalaiskylät ovat vaatimattomia mataline rakennuksineen ja hiekanpölyisine teineen.

Noin kolmannes maakunnan asukkaista on kristittyjä.

Minya ja koko Egypti järkyttyi vuonna 2015 syvästi, kun Isis-terroristit tappoivat 20 Libyassa työssä ollutta egyptiläiskristittyä.

Tapetuista 15 oli samasta pienestä Al Ourin kylästä Minyan maakunnasta.

Al Our on ulkoisesti kuin mikä tahansa vähäpätöinen maalaiskylä. Siitä tekee erityisen kylään rakennettu marttyyrien mausoleumi kirkkoineen sekä marttyyrien kotien muistohuoneet.

– Tapahtuma-aikaan koko Egypti suri marttyyrejä, koska he olivat ulkomaille tapettuja egyptiläisiä. Nyt he ovat ensisijaisesti tapettuja kristittyjä, mitä jotkut egyptiläiset muslimit voivat pitää jopa hyvänä asiana, kertoo Al Ourin pappi Marcos.

Marcos esittelee ylpeänä uutta kirkkoa, jonka yhteydessä on myös Libyan marttyyrien mausoleumi.

– Valtio lupasi kustantaa mausoleumin, mutta saimme valtiolta vain viidenneksen kahden miljoonan euron rakennuskustannuksista, Marcos kertoo.

Bashir Stefanos menetti kaksi veljeään Libyan verilöylyssä tammikuussa 2015.

Libyassa tapettujen kristittyjen ruumiit saatiin Egyptiin viime toukokuussa.

Egyptiläisiä oli vierastyöläisinä öljyrikkaassa Libyassa hyvin paljon ennen vuoden 2011 vallankumousta, mutta on heitä ollut rakennustöissä jonkin verran viime vuosinakin Libyan sekavista poliittisista oloista huolimatta.

Mausoleumissa on nähtävillä yksinkertaiset puuarkut, joilla ruumiit kuljetettiin Libyasta. Arkkujen vieressä on jokaisen vainajan nimi, kuva ja haalistunut vangin puku, joka oli alun perin oranssi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Ruumiit olivat säilyneet melko hyvin aavikon hiekassa ja heidät oli helppo tunnistaa, koska useimmilla oli pukujensa taskussa henkilöllisyystodistus tai passi, kertoo kahden mausoleumiin haudatun marttyyrin veli Bashir Stefanos.

Hän esittelee veljiensä henkilötodistuksia ja heiltä jääneitä esineitä. Ruumiit on haudattu mausoleumin etuosaan korkeaan sarkofagiin, jonka päällä on jokaisen marttyyrin kuva ja kuvakaappaus mestausvideosta.

Mausoleumissa on ollut vilkkaimpina päivinä kävijöitä jopa kymmeniä tuhansia.

Egyptin koptikirkko julisti Libyassa tapetut kristityt marttyyreiksi, joiden virallinen muistopäivä on heidän kuolinpäivänsä 15. helmikuuta.

– Heidät tapettiin uskonnon vuoksi. He eivät ole pyhimyksiä, mutta kaikki heihin kosketuksissa ollut on pyhää ja tuo siunausta. Siksi haalarit ja henkilökohtaiset tavarat on asetettu näytille, pappi Marcos kertoo.

Marttyyreita kunnioitetaan myös heidän kodeissaan, jonne on rakennettu usein ylimääräinen huone marttyyrien kunniaksi.

Yhdessä marttyyritalossa asuu nainen, joka menetti Libyassa kaksi poikaansa.

– En ole vihainen tappajille. Rukoilen heidän puolestaan, kertoo Bishoy ja Samuel Stefanoksen äiti Isis.

Luku- ja kirjoitustaidoton nainen on ottanut kodissaan vastaan pyhiinvaeltajia kymmenistä maista.

Naisesta huokuu terve ylpeys, muttei ylemmyydentunto ja erityisesti myös levollinen lempeys.

Isis Stefanos on noin 55-vuotias, mutta näyttää ikäistään paljon vanhemmalta. Naisen olemus tuo kuitenkin mieleen Egyptin muinaiset faaraot.

Stefanoksen kotitalon eteisen yhteyteen on rakennettu huone, jossa on Bishoyn ja Samuelin tavaroita.

– Marttyyrimme tuovat meille ja kylällemme siunausta, siksi kotimme on avoinna kaikille pyhiinvaeltajille, Isis kertoo.