Ilkka Timonen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton antoi sunnuntaina ymmärtää, että Yhdysvaltain sotilaat voivat sittenkin jäädä Syyriaan pitkäksi aikaa, kertoi New York Times.

Bolton esitti Israelissa vieraillessaan ehtoja amerikkalaisjoukkojen vetäytymiselle Syyriasta. Trump oli ilmoittanut joukkojen pikaisesta vetäytymisestä Syyriasta joulukuussa.

Bolton kertoi toimittajille, että amerikkalaisjoukot pysyisivät Syyriassa kunnes viimeisetkin jäänteen Islamilainen valtio (Isis) -terroristiryhmän taistelijoista on lyöty ja Turkki on antanut takeet siitä, että se ei iske kurdijoukkoja vastaan. Kurdit ovat olleet Syyriassa Yhdysvaltain liittolaisia.

Hän on yhdessä muiden johtavien Valkoisen talon neuvonantajien kanssa yrittänyt hidastaa Trumpin vetäytymispäätöstä ja vakuuttaa liittolaisia kuten Israelia niiden turvallisuuden takaamisesta.

– Meidän mielestämme Turkin ei pidä ryhtyä sotilaallisiin toimiin, jotka eivät ole täysin Yhdysvaltain kanssa koordinoituja ja sen hyväksymiä. Minimi on, että he eivät vaaranna joukkojamme, sanoi Bolton New York Timesin mukaan Jerusalemissa, mistä hänen oli määrä tiistaina matkustaa Turkkiin.

Trump ilmoitti 19. joulukuuta, että Yhdysvallat lähtisi Syyriasta 30 päivän kuluessa. Presidentti ei kuitenkaan tuolloin esittänyt mitään ehtoja vetäytymiselle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Presidentin päätös oli yllätys hänen henkilökunnalleen ja liittolaisilleen. Puolustusministeriö Pentagonin mukaan päätös oli logistisesti mahdoton ja strategisesti epäviisas. Puolustusministeri James Mattis ilmoitti erostaan muutaman tunnin kuluttua päätöksestä. Myös Pentagonin kansliapäällikkö Kevin M. Sweeney ilmoitti lauantaina erostaan.

Bolton sanoi sunnuntaina, että Syyriassa olevista 2 000 amerikkalaissotilaasta suurin osa lähtisi lopulta pois Koillis-Syyriasta, missä heitä on eniten. Hän haluaa kuitenkin osan joukoista jäävän Kaakkois-Syyriaan seuraamaan iranilaisten aseiden ja sotilaiden kulkua.

Viime syyskuussa Bolton ilmoitti Yhdysvaltain jäävän Syyriaan niin pitkäksi aikaa kuin siellä on Iranin sotilaita.

Myös Trump itse näytti perääntyvän pikaisen vetäytymisen ajatuksesta.

Presidentti kertoi toimittajille sunnuntaina Valkoisesta talosta lähtiessään, että hän "ei koskaan sanonut, että se tapahtuisi nopeasti". Joulukuussa hän oli kuitenkin sanonut, että "poikamme, nuoret naisemme, miehemme – he tulevat takaisin, ja he tulevat takaisin nyt". Myöhemmin hän venytti vetäytymisajan neljään kuukauteen.