Unkarissa jälleen uusi mielenosoitus – Budapestissä tuhannet vastustivat ylityölakia ja pääministeri Orbánia

Anu Kerttula, Reuters

Tuhannet mielenosoittajat ovat marssineet Budapestin keskustassa tänään lauantaina. Protestien tarkoituksena on vastustaa uutta lakia, joka antaa työnantajille mahdollisuuden pyytää työntekijöitä työskentelemään jopa 400 tuntia ylitöitä vuodessa.

Oppositioryhmittymät ovat järjestäneet useita mielenilmauksia kuluneiden viikkojen aikana Unkarin pääkaupungissa ja muualla maassa. Tarkoituksena on vastustaa pääministeri Viktor Orbánia ja hänen oikeistolaisen Fidesz-puolueensa "autoritaarista" valtaa.

Nyt lauantaina Budapestin kadulla marssi sekalainen joukko, jonka kokosi yhteen eri ammattijärjestöt, oppositiopuolueet ja kansalaisjärjestöt. He ovat kutsuneet uutta työlakia "orjalaiksi".

Lumisateen saattelemat mielenosoittajat marssivat historialliselta Sankarien aukiolta parlamenttirakennuksen eteen Tonava-joen kupeeseen. He kantoivat kylttejä, joissa luki muun muassa "Pyyhkikää hallitus pois".

– Olemme eri mieltä lähes kaikesta, mitä on tapahtunut sen jälkeen kun tämä hallinto nousi valtaan [vuonna 2010], korruptiosta vale-demokratiaan, sanoi 50-vuotias kotiäiti Eva Demeter uutistoimisto Reutersille.

Hänen mukaansa kaduille on odotettavissa entistä enemmän väkeä, sillä orjalaki "vaikuttaa suurempaan väenosaan".

Osa mielenosoittajista vaati kansallista lakkoa sosiaalisessa mediassa tai kantoi sitä vaativia kylttejä mukanaan.

Työlainsäädäntöön tehdyt muutokset hyväksyttiin parlamentissa viime kuussa ja niitä on vastustettu kiihkeästi. Samalla on nähty suurimmat mielenosoitukset yli vuoteen.

Kyseinen uudistus mahdollistaa jopa kaksi lisätyötuntia päivässä tai yhtä päivää vastaavan lisätyönmäärän viikossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Teräsvalmistaja Dunaferr's Vasasin ammattijärjestön johtaja Zoltan Mucsi kritisoi hallinon toimia demokratian vastaisiksi, koska työlainsäädäntöön tehdyistä muutoksista ei hänen mukaansa keskusteltu ammattijärjestöjen kanssa.

Jotkut maan suurimmista ammattijärjestöistä ovat väläytelleet lakon mahdollisuutta Muscin mukaan, jos maan hallinto ei palaa neuvottelupöytään heidän kanssaan.

Arviolta kymmenes Unkarin työväestö kuuluu ammattiyhdistyksiin, käy ilmi OECD:n, eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön datasta.

Viime viikkoina Unkarissa on järjestetty useita hallinnon vastaisia mielenilmauksia. Unkarilaiset ovat vastustaneet muun muassa uutta lakia, jonka myötä maahan luodaan uusia oikeusistuimia. Kriitikoiden mukaan niitä voidaan manipuloida poliittisesti. Mielenosoittajat ovat myös vastustaneet maan puolueellista, valtion hallussa olevaa mediaa.

Aiemmat mielenilmaukset ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamissa tapauksissa poliisi on käyttänyt kahakoiden rauhoittamiseen kyynelkaasua.

Valtapuolue Fidesz toisti torstaina julkaisemassaan lausunnossaan vanhan väitteen siitä, että protesteissa on tosiasiallisesti kyse europarlamenttivaaleista. Hallinnon mukaan kyseessä on kampanja, jonka tarkoituksena on auttaa EU-päätöksentekoon niitä, jotka tukevat massamuuttoa EU:hun.

Oikeistolainen konservatiivipuolue sai murskavoiton viime vuoden vaaleissa. Yksi sen pääteemoista oli EU:hun suuntautuvan massamuuton vastustaminen.