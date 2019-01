Ruotsissa ebola-epäily – potilas eristettynä Uppsalassa

Paniikkireaktion pikatesti tässä ja nyt

Nyt liippaa liki.

Matemaattinen mallinnus kertoo koko ihmispopulaation, 7,5 miljardia läpikäymiseen tarvittavan vajaa vuosi siitä hetkestä, kun ebola aloittaa tartuttamisurakkansa. Kun kuolleisuus on noin 66,6 %a, liikakansoituksesta eikä ilmastomuutoksesta tarvitse ihan kohtsiltään huolehtia. Kun jäännösväkeä on siellä sun täällä hajallaan noin 2,5 miljardia nykyisen 7,5 miljardin sijaan. Sillä jäämäjoukolla on paljon tähdellisempää pohdittavaa ja tehtävää, kuin jokin ilmastonmuutos tai muovi tai mikä tahansa nykykuohutus.

Tulee ihan uudet sosiaaliset tapakulttuurit, kun kukaan ei oikeastaan tunne ketään. Ja tämä kaikki vajaassa yhdessä vuodessa.

