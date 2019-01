Vilma-Lotta ei kavahda Thaimaata lähestyvää hirmumyrskyä: "Mahtaako tuota tullakaan"

Ilari Tapio

Trooppisen hirmumyrskyn Pabukin odotetaan iskeytyvän Thaimaan turistisaarille illan ja yön aikana. Mediatietojen mukaan Siaminlahdelle on luvassa viisimetrisiä aaltoja, 65 kilometrin tuntinopeudella puhaltavaa tuulta ja rankkaa sadetta.

Soitto Koh Taon saarella lomailevalle opiskelija Vilma-Lotta Pajalalle, 22, todistaa kuitenkin toista.

– Mahtaako tuota tulla? Täällä on varsin rauhallista. Vähän tavallista enemmän ehkä tuulee, mutta vettä ei ole satanut pisaraakaan, Pajala kertoi kello 21 jälkeen paikallista aikaa.

– Se mitä kenties tuleman pitää, riippuu vähän ennustajasta. Toiset uhkailevat suurin piirtein maailmanlopulla kun taas toiset vakuuttavat, ettei mitään hätää ole eikä tule.

Koh Samuin turistisaaren yllä pystyi vielä lentämään normaalioloissa.

Kajaanista kotoisin oleva mutta nykyään Helsingissä asuva Vilma-Lotta Pajala on reppureissulla. Pitkästä matkasta on viimeinen viikko menossa. Sitten edessä on kotiinpaluu.

– Ei tämä myrskyuhka suuremmin suunnitelmiani muuta. Lauttaliikenne on kaiketi stopissa lauantaihin asti, ja myös pikkuveneiltä on merelle meno kielletty.

– Enemmän kuitenkin harmittaa se, etten voi nyt tehdä sitä, minkä vuoksi tälle saarelle tulin. Snorklaus ja rantalomailu näyttävät jäävän väliin.

Viimeisen itse näkemänsä ennusteen Pajala kertoo viitanneen myrskyn kääntymiseen etelään.

– Yksi tänne tänään tullut matkailija kyllä kertoi, että merellä on aika isoja aaltoja.