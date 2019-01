Blåbærfjellet ei ole tällä hetkellä turvallinen paikka, kertoo lumivyörykouluttaja – Kolmen suomalaisen ja yhden ruotsalaisen epäillään kuolleen tunturilla

Hannu Toivonen

Ulla Jäske

Norjan Blåbærfjellet on lumivyöryherkkää aluetta, ja tällä hetkellä se ei ole turvallinen paikka.

Näin kertoo Suomen Lumivyörykoulutus Finlavin lumiturvallisuuskouluttaja ja lumivyöryteknikko Jarkko Henttonen.

Vuorien riskitasoa voidaan arvioida maaston lumiturvallisuuden ja lumivyöryriskin perusteella. Kanadassa kehitetyn lumiturvallisuuden maastoluokituksen mukaan Blåbærfjellet on korkeimman kolmostason maastoa. Lumivyöryn riskitaso Blåbærfjelletilla on tällä hetkellä viisiportaisen asteikon kolmostasolla.

– Kolmostason maasto ja lumivyöryennuste altistaa väkisin vyöryriskille, Henttonen kertoo.

Kun Blåbærfjelletillä on kolmostason lumivyöryriski, tunturille meno ei ole suositeltavaa edes vuoristo-oppaalle. Taitava ja kokenut ihminen pystyy toimimaan siellä kuitenkin ilman isompia riskejä, tällä hetkellä Suomessa oleva Henttonen kertoo.

– Blåbærfjelletille meno ei ole välttämättä uhkarohkeaa. Se on täysin olosuhteista kiinni.

Profiililtaan melko helppoa, mutta vyöryherkkää aluetta

Blåbærfjellet on Henttosen mukaan suosittu kohde ja hyvää laskumaastoa, jossa käy myös suomalaisia vapaalaskijoita.

Profiililtaan tunturi on pääsääntöisesti vapaalaskulle melko helppoa 25–30-asteista rinnettä. Paikoin löytyy jyrkempiäkin kohtia.

– 30 asteesta ylöspäin puhutaan jyrkkyyksistä, joissa vyöryjä voi tapahtua. Alaraja laattavyöryille on 25 astetta. Alueella on paljon yli 25–30-asteista maastoa. Tunturi eteläseinä on täynnä pienempiä vyöryväyliä.

Henttosen autotallin kulmalta kohoava Blåbærfjellet on 1443 metriä korkea pyramidinmallinen tunturi.

Erityisesti tunturin etelärinne on laskijoiden ja retkeilijöiden suosiossa. Tunturin pohjalla laaksossa kulkee tie, joka suljetaan Henttosen mukaan kerran tai kaksi talvessa lumivyöryriskin takia. Keskimäärin joka toinen talvi tielle tulee lumivyöry.

Tähän aikaan vuodesta vain innokkaimmille laskijoille

Nelihenkinen seurue on Henttosen arvion mukaan mahdollisesti jäänyt lumivyöryn alle eilen kello kahden ja neljän välillä. Se tarkoittaa, että jos seurue on hautautunut lumen alle, he ovat lähes varmasti kuolleet.

– Lumen alla ei juuri tuntia pitempään selviä hengissä.

Ryhmään kuului kolme suomalaista miestä ja yksi ruotsalainen nainen. 17-vuotias ruotsalainen mies oli noin tuhannessa metrissä kääntynyt takaisin. Muut jatkoivat matkaa vuoren huippua kohden.

Henttonen kertoo, että Blåbærfjelletillä käy vuosittain satoja vapaalaskijoita, mutta tähän aikaan vuodesta siellä käy vain innokkaimpia laskijoita ilmastollisten syiden ja päivän lyhyyden takia.

– Maalis-toukokuu on alueella suosituinta sesonkia. Keväällä olosuhteet tunturilla ovat kaikin puolin helpommat.

Etsintöjä jatketaan heti, kun mahdollista

Suomen ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että kadonneiden etsintöjä jatketaan heti, kun se on mahdollista.

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että Suomen edustusto Norjassa on jatkuvassa yhteydessä Norjan viranomaisiin, mutta asiasta tiedottaminen kuuluu viranomaisten vastuulle.

Tromssan poliisin tiedotustilaisuuden mukaan myrskyinen sää estää helikopterilennot. Alueella on korkea lumivyöryvaara, joten etsijät eivät pääse liikkeelle edes maata pitkin.

Poliisin mukaan kadonneet voivat yhä olla elossa, vaikka he olisivat jääneet lumivyöryn alle. Mahdollisuudet kuitenkin heikkenevät, mitä kauemmin he joutuvat olemaan lumen alla.

Päivitetty 3.1. klo 14.40: lisätty ulkoministeriön ja poliisin kommentit.