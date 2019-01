Kolme suomalaismiestä yhä kateissa Norjan tuntureilla – etsinnät käynnistetään uudelleen tänään

Kolme suomalaismiestä on kateissa Norjan tuntureilla Tromssan alueella. Miesten seurueeseen kuuluu myös ruotsalainen nainen. Epäilyjen mukaan kadonneet ovat saattaneet joutua lumivyöryyn. Alueella on havaittu useita lumivyöryjä.

SVT:n mukaan kyseessä on kiipeilyseurue. Viranomaisiin yhteyttä ottanut henkilö on ruotsalainen mies, joka on viimeksi nähnyt seurueensa jäsenet iltapäivällä kolmelta Suomen aikaa. Tuolloin he olivat matkalla Blåbärfjelletin 1 440 metrin korkeudella olevalle huipulle. Ruotsalaismies kertoi nähneensä, että nelikon jälkeensä jättämät hiihtojäljet johtivat lumivyöryn peittämälle alueella huipun alapuolella, mutta eivät pois sieltä.

Tromssan poliisin mukaan olosuhteet ovat haastavat. Paikallinen poliisi ja ambulanssihelikopteri tekivät etsintöjä keskiviikkona. Etsinnöissä on ollut mukana myös vapaaehtoisia ja pelastuskoiria. Etsinnät jouduttiin kuitenkin keskeyttämään keskiviikkoiltana. Etsintöjä vaikeuttivat pakkanen, pimeys ja lumipyry.

Torstaiaamuna Tromssan poliisi kertoi Twitterissä suunnittelevansa uuden pelastusoperaation aloittamista Tamokdalenin alueella.

Alueella on yhä suuri lumivyöryvaara.

Tamokdalen: politiet setter stab kl 0800 for vurdering av videre redningsinnsats i skredområdet. Det er betydelig skredfare i området og forbundet med stor risiko og ta seg inn i området. — Troms politidistrikt (@polititroms) January 3, 2019

Suomen ulkoministeriöllä ei toistaiseksi ole tapauksesta tarkempaa tietoa. Um:n päivystyksestä kerrottiin iltakahdeksan jälkeen, että tapahtunutta selvitetään parhaillaan. Kadonneiden henkilöllisyys ei ole ulkoministeriön tiedossa, eikä heidän omaisiltaan ole tullut yhteydenottoja.