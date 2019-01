Kolme suomalaismiestä kateissa Norjan tuntureilla – etsinnät käynnissä, ulkoministeriö seuraa tilannetta

Kolme suomalaismiestä on kateissa Norjan tuntureilla Tromssan alueella, kertoo muun muassa Expressen. Miesten seurueeseen kuuluu myös ruotsalainen nainen. Joukon etsinnät ovat käynnissä. Epäilyjen mukaan kadonneet ovat saattaneet joutua lumivyöryyn. Alueella on havaittu ainakin yksi suurempi vyöry.

Tromssan poliisin mukaan olosuhteet ovat haastavat, mutta poliisi ja ambulanssihelikopteri ovat matkalla alueelle. Etsinnöissä on mukana myös vapaaehtoisia ja pelastuskoiria.

Suomen ulkoministeriöllä ei toistaiseksi ole tapauksesta tarkempaa tietoa. Um:n päivystyksestä kerrottiin iltakahdeksan jälkeen, että tapahtunutta selvitetään parhaillaan. Kadonneiden henkilöllisyys ei ole ulkoministeriön tiedossa, eikä heidän omaisiltaan ole tullut yhteydenottoja.

SVT:n mukaan kyseessä on kiipeilyseurue. Viranomaisiin yhteyttä ottanut henkilö on ruotsalainen mies, joka on viimeksi nähnyt seurueensa jäsenet iltapäivällä kahden aikaan.

